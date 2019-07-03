Вибори в Раду: юрист пояснив, чому допустили Шарія і Клюєва

Рішення Верховного суду України дозволити реєстрацію кандидатами в нардепи блогера Анатолія Шарія та екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва було обгрунтованим з правової точки зору.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV юрист, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко. За словами експерта, проблема в тому, що Центральна виборча комісія не змогла надати Верховному суду переконливих доказів того, що Шарій і Клюєв останні п'ять років проживали за кордоном.

"Проблема Клюєва в тому, що він незаконно перетинав кордон, але у Державної міграційної служби просто немає інформації про перетин кордону Клюєвим у 2014 році. Тому він показує паспорт з донецькою пропискою, Донецьк – це Україна. На думку Верховного суду, немає жодних належних доказів, якими ЦВК могла б підтвердити факт відсутності Клюєва протягом п'яти років на території України", – зазначив експерт.

Як пояснив юрист, у рамках адміністративного судового процесу не Клюєв або Шарій повинні доводити, що вони п'ять років живуть в Україні, а ЦВК мала довести зворотне.

"ЦВК надавала документи, які вони вважали належними і допустимими доказами. Зокрема, Генпрокуратура сказала, що у них є обгрунтовані докази вважати, що Клюєв протягом довгого часу живе не в Україні. Але це жодним чином не обвинувальний акт, не рішення суду. Верховний суд каже – ні, слабенько. На це не можна посилатися, цього мало", – розповів Бондаренко.

"Щодо Шарія кажуть – дружина визнала, що 7 років вони не живуть в Україні. Верховний суд каже – ці заяви або відео на Youtube, де він розповідає протягом п'яти років, що живе чи то в Австрії, то чи ще десь – цього мало. Таким чином, для ЦВК докази, на яких вони базували свої рішення, були розбиті", – констатував він.

За словами юриста, ЦВК мала знайти більш вагомі докази.

"Але я довго думав, що могла б надати ЦВК. ЦВК каже – у відкритих джерелах є інформація, що Шарій нібито отримував статус біженця в одній з прибалтійських країн. Відповідно, він, швидше за все, там проживав. Прийде з цим ЦВК до Верховного суду, а Верховний суд скаже – у нас немає інформації від Державної міграційної служби, що він взагалі перетинав кордон у 2012 році. Немає інформації – нічого не можемо зробити", – пояснив Бондаренко.

"З точки зору адміністративного процесу, коли держава не може довести порушення з боку цієї особи, значить ця особа вважається невинуватою. У цьому логіка є – це презумпція невинності... Треба розуміти, що Верховний суд діяв у межах загальної логіки адміністративного процесу і діяв правильно" , – підкреслив він.

При цьому юрист зазначив, що "всім і так зрозуміло, що цих людей не було в країні".

"Мені здається, що в адміністративному процесі заяви Шарія та його дружини можна було визнавати допустимими доказами", – уклав він.

Андрій Клюєв та Анатолій Шарій liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК ухвалила рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 в політсилі "Партія Шарія".

Також офіційно дозволили балотуватися в народні депутати і екс-чиновнику Януковича Андрію Клюєву, який йде кандидатом по мажоритарному округу №46 у Донецькій області від "Ліберальної партії України". У нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби.

Українці збунтувалися через рішення ЦВК і закликали до нового Майдану.

2 липня в центрі Києва спалахнули масові протести проти походу Шарія і Клюєва в Раду.

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