Вибори в Раду відбулися – глава ЦВК

Позачергові вибори до Верховної Ради України визнані такими, що відбулися.

Про це заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає "Інтерфакс-Україна". За її словами, не було фактів, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії.

"Вибори парламентські відбулися", – сказала Сліпачук на прес-конференції в Києві в понеділок.

У той же час в громадській організації "Комітет виборців України" вибори оцінили як такі, що в цілому відповідають вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.

"За оцінками КВУ вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства і міжнародних стандартів. Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співрозмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року", – заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

Вибори в Раду ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше попередні результати виборів показали, за кого голосував Донбас.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!