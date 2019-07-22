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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду відбулися – глава ЦВК

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Позачергові вибори до Верховної Ради України визнані такими, що відбулися.

Про це заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає "Інтерфакс-Україна". За її словами, не було фактів, які б поставили під сумнів проведення цієї парламентської кампанії.

"Вибори парламентські відбулися", – сказала Сліпачук на прес-конференції в Києві в понеділок.

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У той же час в громадській організації "Комітет виборців України" вибори оцінили як такі, що в цілому відповідають вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів.

"За оцінками КВУ вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства і міжнародних стандартів. Якщо говорити про кількість і масштаби порушень виборчого законодавства, то у нас є підстави говорити, що вони співрозмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року", – заявив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

Вибори в Раду

Вибори в Раду

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше попередні результати виборів показали, за кого голосував Донбас.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Пока президент Зеленский наслаждается одесским морем, украинские политики кусают себе локти от страха за их собственное будущее. Журналист из славного города Одесса Александр Воскобойников заметил, что по всем украинским телеканалам показали «гаранта в трусах» и многие были в восторге. «Для кого-то это очень большое счастье. Для других это не так», — сказал автор проекта «Одесское Общественное Телевидение». Некоторые «украинские патриоты» уже высказались на тему того, что «течение может отбросить Зеленского не просто далеко от украинского берега». А некоторые даже отметили его «схожесть» со Сталиным. В чем, правда, непонятно: доводы говорящих украинских голов весьма натянуты. «Рано или поздно (время) с этими сумасшедшими закончится. Сейчас команда Медведчука потихоньку взялась за “шоколадного главаря”», — сказал одесский журналист. Он напомнил, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов подал в прокуратуру не одно заявление на Порошенко и рассчитывает довести их «до логического конца». Как отметил ранее сам Портнов, Порошенко формировал бюджет и оборонный заказ, руководил парламентской фракцией и правительством и вместе с тем покупал у себя на заводе по завышенным ценам военную продукцию, что позволяло его иностранной компании зарабатывать миллиарды. Для этого, уверен Воскобойников, Порошенко и разжигал гражданскую войну на Донбассе: чтобы «как можно больше на ней зарабатывать». Так, в одном из интервью украинским СМИ бывший руководитель администрации Януковича отметил, что Порошенко вывез из своего международного инвестиционного банка в период с 17 мая по 18 июня 340 килограммов стодолларовых купюр наличными. Речь идёт о миллиардах долларов. «Только в этом году он весной снял такую сумму. И вообще он на этом населении неплохо заработал», — уточнил Воскобойников. Мало того, Порошенко давал возможность обворовывать страну и помогал ему в этом его «безмозговый друг» Кличко. Портнов упомянул, что есть несколько эпизодов, связанных с этим. Например, то, что Кличко подписывал договоры аренды земли в Киеве собственной подписью без решения сессии. И в ближайшее время Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований ими займутся. «Да, неплохой ход! — пояснил журналист. — Это очень сильно пугает их банду. А “мальчик из приличной семьи” Владимир Гройсман (премьер-министр Украины, — прим. РВ) просто в ужасе от того, что некоторые средства массовой информации показывают примеры того, о чем говорит Портнов. И он уверен, что всё это происходит “лично по заказу Путина”». Данная «преступная группировка», по мнению Гройсмана, «делает всё возможное, чтобы разжигать межнациональный конфликт и дальше». Но кто на самом деле разжигает конфликт, всем давно известно. «Он (Гройсман) внушает местному населению, что жители России их очень сильно ненавидят. Я очень надеюсь, что у Андрея Портнова все получится», — подытожил Александр Воскобойников
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