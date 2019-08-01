Вибори в Раду: в ЦВК озвучили дату оголошення результатів

Остаточні результати голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України будуть підведені до 5 серпня.

Це повинно відбутися після рішення судів щодо скарг, заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що результати з розгляду апеляційних скарг завершаться протягом наступних двох-трьох днів, що дасть можливість комісії підвести підсумки голосування, оскільки, як відомо, цей термін, встановлений законодавством... закінчується 5 серпня. Саме до 5 серпня ЦВК повинна підвести підсумки голосування і вийти на остаточні протоколи", — сказала Сліпачук на брифінгу в четвер, 1 серпня.

Вона підкреслила, що суди розглядають позови в оперативному режимі, і висловила надію, що ЦВК підведе остаточні підсумки результатів позачергових виборів раніше, ніж 5 серпня.

ЦВК

За її словами, ЦВК зі свого боку робить усе можливе, щоб не було зайвих затримок у підведенні підсумків голосування, з іншого боку — щоб не було ніяких сумнівів у встановлених результатах.

При цьому Сліпачук констатувала, що розгляд судових позовів в проблемних одномандатних округах може вплинути на результати голосування.

За її словами, 13 позовів в даний час "перебувають у провадженні". Глава ЦВК назвала 6 проблемних округів - №№ 50, 69, 105, 119, 198, 210.

"Складна ситуація в 50-му окрузі, тому що баталія між кандидатами на перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК зараз дуже ретельно її контролює. Ця окружна виборча комісія отримала додатковий час для підбиття підсумків голосування і внесення уточнень", - розповіла Сліпачук . За її словами, там будуть проведений перерахунок голосів на трьох виборчих дільницях і усунені недоліки, зазначені ЦВК.

"Ми очікуємо прибуття цієї комісії з уточненими протоколом завтра о 12:00 на нашому засіданні", - повідомила Сліпачук.

За словами глави ЦВК, у разі, якщо через судові провадження на одномандатному виборчому окрузі не буде підбито підсумки виборів до 5-го серпня, то на цьому окрузі підрахунок голосів триватиме.

Вона нагадала, що в 2014 році подібне вже було.

Глава ЦВК повідомила, що в цілому після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, з них 42-м було відмовлено, п'ять залишили без розгляду, 14 задоволені.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради пройшли в неділю, 21 липня.

Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день із дня голосування (не пізніше 5 серпня). Не пізніше, ніж на п'ятий день (не пізніше 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднить ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня Центральна виборча комісія визнала обраними ще 50 народних депутатів, які перемогли на парламентських виборах у мажоритарних округах. Їхня загальна кількість зросла до 134.

Після позачергових парламентських виборів Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народних депутата зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше.

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