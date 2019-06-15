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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Вибори в Раду: українці назвали партії, за які готові проголосувати

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Якби вибори у Веровну Раду відбулися в найближчу неділю, туди потрапило б п'ять партій.

Дані дослідження оприлюднили "Сегодня" і американська соціологічної компанії Edison Research, які зібрали інформацію методом телефонного та особистого інтерв'ю в регіонах України, крім Криму та деяких окупованих територій Донбасу.

Було опитано 1103 людини, серед яких пішли б голосувати 721.

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати

antikor.com.ua

Серед українців, хто піде на вибори і визначився, майже 46% віддали б свій голос за партію "Слуга народу". 10,5% – "Опозиційною платформі" За Життя ". На відсоток менше має" Голос ".

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"Європейська солідарність" набрала б 7,5%, "Батьківщина" – 5%. Великі шанси потрапити в Раду мають "Сила і честь" та Радикальна партія Олега Ляшка. У них майже 5%. У решти партій показник значно нижче.

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парубій передав документи, які можуть зірвати вибори. У них вказана чисельність складу коаліції у Верховній Раді.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийВадим РабиновичВіктор МедведчукПетро ПорошенкоСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019Партія "Слуга народу"Партія "За життя"Партія Вакарчука "Голос"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Я,понимаю тех,наших граждан которые голосовали за Зе..Это их право,выбор,как граждан Украины..Но,я не навижу,тех,кто голосовал "по приколу".Рыги хотят взять реванш..Но,со стороны большинства нашего народ,к.е видят свое будущее в Европн,это не допустимо.. К ,сожалению,могут произойти раскол в нашем обществе,к.е.,конечно(благодоря малоросским холуям)выгодно кремлю.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Скажу по Станиславскому: НЕ ВЕРЮ ! Оппоблок нельзя пускать в Раду, это же реванш Партии Регионов, что все забыли, кто это такие ?
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
За жопУ нельзя пускать в раду. Это враги Украины.
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