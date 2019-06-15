Вибори в Раду: українці назвали партії, за які готові проголосувати

Якби вибори у Веровну Раду відбулися в найближчу неділю, туди потрапило б п'ять партій.

Дані дослідження оприлюднили "Сегодня" і американська соціологічної компанії Edison Research, які зібрали інформацію методом телефонного та особистого інтерв'ю в регіонах України, крім Криму та деяких окупованих територій Донбасу.

Було опитано 1103 людини, серед яких пішли б голосувати 721.

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати antikor.com.ua

Серед українців, хто піде на вибори і визначився, майже 46% віддали б свій голос за партію "Слуга народу". 10,5% – "Опозиційною платформі" За Життя ". На відсоток менше має" Голос ".

"Європейська солідарність" набрала б 7,5%, "Батьківщина" – 5%. Великі шанси потрапити в Раду мають "Сила і честь" та Радикальна партія Олега Ляшка. У них майже 5%. У решти партій показник значно нижче.

Вибори в Раду: українці назвали, за кого готові проголосувати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парубій передав документи, які можуть зірвати вибори. У них вказана чисельність складу коаліції у Верховній Раді.

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