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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: Україні запропонували три радикальні нововведення

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Комітет виборців України (КВУ) запропонував Верховній Раді наступного скликання внести до Виборчого кодексу декілька принципових правок.

Зокрема – повністю заборонити в Україні політичну рекламу, спростити голосування українцям за кордоном і зобов'язати кандидатів звітувати про доходи й витрати своїх коштів у режимі онлайн. Про це заявив в ефірі ObozTV глава КВУ Олексій Кошель.

Кошель наголосив, що зараз украй необхідно ухвалити Виборчий кодекс в існуючому вигляді.

"Якщо ми завтра (11 липня. – Ред.) не проголосуємо за Виборчий кодекс – то парламент IX скликання розпочне цю роботу заново. І ми втратимо не менше року часу: це розробка нових законопроектів, проходження парламентських комітетів, традиційно величезна кількість правок, затягування роботи", – звернув він увагу.

На думку голови КВУ, найбільш оптимістичний сценарій – якщо чинна Рада ухвалить кодекс 11 липня, президент Володимир Зеленський його підпише. А 2-й етап виборчої реформи проведе вже Верховна Рада наступного скликання.

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"У Кодексі відсутні декілька принципових, на мій погляд, положень", – пояснив Кошель.

"Перше – голосування для українців, які живуть за кордоном. Під час кожних виборів ми втрачаємо два, три і більше мільйона голосів через штучні перешкоди. Скажімо, щоб доїхати до Кельна, Берліна, Рима – треба подолати 300-400-500 км. Це гроші, витрати. Тому потрібно запропонувати інші, простіші механізми голосування громадян за кордоном. Наприклад, через пошту", – розповів він.

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Другий нюанс, за словами Кошеля, полягає в необхідності забезпечити прозорість виборчих грошей.

"Наша організація прибічниця того, щоб звіти за кожну гривню, яка надійшла і була витрачена, відбувалися онлайн", – нагадав голова КВУ.

Третя принципова правка від Кошеля – повна заборона політичної реклами: телевізійної, радіо- і зовнішньої реклами, бордів та сітілайтів.

"Ми лідери в Європі за кількістю грошей, які витрачаються на вибори. У період війни, економічних криз ми займаємося викиданням величезних коштів. Це не питання грошей олігархів або політичних партій. Це питання того, наскільки вибори можуть бути доступними для бідних і багатих", – пояснив він.

КВУ запропонував Раді декілька правок, які допоможуть змінити виборчу систему

КВУ запропонував Раді декілька правок, які допоможуть змінити виборчу систему

Twitter / Окружний адміністративний суд м. Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада вже розглянула майже 90% правок до Виборчого кодексу. Фінальне голосування за документ має відбутися в пленарний четвер, 11 липня. Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Кошель
Місце
Україна
Теги
Комітет виборців України вибори в Україні Верховна Рада України
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