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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Вибори в Раду: ЦВК оголосила остаточні результати голосування за списками

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Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Верховної Ради в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій).

"Слуга народу" за партійними списками отримала 124 мандата, "Опозиційна платформа – За життя" – 37, "Батьківщина" – 24, "Європейська солідарність" – 23, "Голос" – 17 мандатів, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані голови ЦВК Тетяни Сліпачук.

Таким чином, президентська партія отримала більше голосів, ніж її чотири конкуренти в сумі (124 проти 101). Решта політичних сил не подолали 5% прохідний бар'єр.

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Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України за списками партій, які отримали 5% і більше, становить 11 млн 448 тис. 549.

Ілюстрація. Вибори в Раду

Ілюстрація. Вибори в Раду

Колаж

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні показала на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотувалися до парламенту за мажоритарними округами.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Після парламентських виборів 21 липня Верховна Рада оновилася на 80%. 342 народних депутати зайдуть в інавгураційний день на Грушевського, 5 вперше

  • Остаточні результати голосування на виборах в Раду будуть підведені до 5 серпня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України ЦВК голосування
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