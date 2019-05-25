Вибори в Раду: стало відомо про перші порушення

У Вінницькій і Луганській областях правоохоронцями зареєстровано три повідомлення про порушення розпочатої 24 травня виборчої кампанії у Верховну Раду України.

Про це інформує прес-служба Національної поліції. Уточнюється, що за двома повідомленнями відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, 24 травня в Луганській області до чергової частини поліції надійшло два повідомлення про підкуп виборців – на вулицях міст Сєвєродонецька і Лисичанська громадянам безкоштовно роздавали цукор від імені одного з народних депутатів.

Слідчими розпочаті кримінальні провадження у ч.2 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Верховна Рада

Нагадаємо, раніше в мережі піднявся скандал через "подарунки" народного депутата України від "Народного фронту" Сергія Пашинського пенсіонерам 64 виборчого округу Житомирської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня Центральна виборча комісія відкрила рахунок для зарахування грошової застави кандидатів у депутати Верховної Ради.

Згідно з даними нового опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-21 травня, найбільш високі шанси пройти в новий склад Ради на позачергових виборах мають п'ять партій:

"Слуга народу" – 43,8%; "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%; БПП – 8,8%; "Батьківщина" – 7,3%; "Сила і честь" – 5,1%.

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