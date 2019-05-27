Вибори в Раду: стало відомо, кого партія Порошенка проведе у ВР

На позачергових виборах до Верховної Ради політична партія п'ятого президента Петра Порошенка піде з колишніми політиками, але будуть і нові обличчя.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела в БПП. Зазначається, що список партії на парламентських виборах очолить сам Порошенко, але також можливо, що він відмовиться від депутатського мандата.

"Ми плануємо, щоб першу п'ятірку, крім Порошенка, сформували нові люди. І з десятого по тридцяте місце буде ще майже двадцять нових людей. Дуже ймовірно, що у нашому списку також буде Сергій Кривонос (генерал, заступник секретаря РНБО. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Решту кандидатів відберуть під час праймеріз на базі громадської організації "Солідарна справа громад". Водночас у першій десятці буде глава ВР Андрій Парубій. Також разом із БПП на вибори підуть до десятка вихідців із Народного фронту, близьких до спікера парламенту. Одна частина з них буде в списку Солідарності, інша – балотуватиметься в мажоритарних округах.

Зазначається, що мер Києва і формальний глава БПП "Солідарність" Віталій Кличко хоче відновити політичну діяльність своєї партії "УДАР" і повести її на парламентські вибори окремо від партії Порошенка.

Однак видання пише, що мажоритарники із Західної України, котрі раніше представляли групу "УДАР" в БПП, на нинішніх парламентських виборах будуть балотуватися від Солідарності.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Блок Петра Порошенка 31 травня проведе великий з'їзд, на якому політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінить свою назву на "Європейську солідарність".

Також на з'їзді призначать нових голів обласних парторганізацій і озвучать ім'я нового політтехнолога передвиборчої кампанії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram