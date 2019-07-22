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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: стали відомі переможці у трьох округах на Донеччині

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У Донецькій області на трьох округах на виборах до Верховної Ради перемогли представник партії "Опозиційний блок" Муса Магомедов і самовисуванці, чинний нардеп Максим Єфімов та лідер громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія після опрацювання 100% протоколів у виборчих округах №45, 48 і 51. Магомедов переміг, набравши 64,6% голосів, Єфімов – 54,88%, Ковальов – 33,03%.

Муса Магомедов

Муса Магомедов

Олександр Ковальов

Олександр Ковальов

Максим Єфімов

Максим Єфімов

Зазначається, що в окрузі №51, де працювали лише дві виборчі дільниці, 11 із 26 кандидатів не набрали жодного голосу, ще за п'ятьох кандидатів проголосувало по одному виборцю.

Підкреслимо, що представники партії "Опозиційна платформа – За життя" Федір Христенко, Юрій Солод і Володимир Мороз впевнено лідирують в округах №46, 47 і 59.

Володимир Мороз

Володимир Мороз

Федір Христенко

Федір Христенко

Юрій Солод

Юрій Солод

У 49-му окрузі також лідирує представник ОТЗЖ Валерій Гнатенко. На 50-му окрузі перемогу здобуває самовисуванець Андрій Аксьонов.

Оокруги №57 і 58 у Донецькій області взяли представники "Опоблоку" Вадим Новінський і Сергій Магера. В окрузі №60 знано випереджає конкурентів самовисуванець Дмитро Лубинець.

Додамо, що в окрузі №52 опрацьовано лише один протокол із 53 (1,88%). На опрацьованій дільниці лідирує представник "Батьківщини" Євген Яковенко (28,85%), у його найближчого суперника, представника ОТЗЖ Олега Погодіна – 15,9%.

Вибори до Верховної Ради

Вибори до Верховної Ради

Зазначимо, що нардеп Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 від партії "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", набрала 8 голосів (1,2% від загальної кількості тих, хто проголосував), її сестра Віра Савченко балотувалася в окрузі №45, де за неї віддали голоси 538 виборців (3,95%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК опублікувала свіжі результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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