Вибори в Раду: стали відомі нові подробиці про скандальну команду Смешка

До партії Ігоря Смешка "Сила і Честь", яка йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, приєдналися народні артисти України Світлана та Віталій Білоножки, які зараз знаходяться на пенсії.

Як передає ТСН, відповідаючи на питання про причини такого рішення подружжя, Віталій відповів: "Я вже в своєму житті наспівався". Номери подружжя в списках тримаються в таємниці, але в першій десятці їх немає.

При цьому Білоножко зізнався, що йому соромно за всі свої виступи на агітаційних концертах різних кандидатів.

Віталій Білоножко ТСН

У свою чергу "Страна" нагадала про ще декілька скандальних фактах першої десятки команди Смешка. Так, Олена Сотник, яка йде на другому рядку, в березні 2018 року став фігуранткою секс-скандалу в Раді.

На ефірі одного з телеканалів народний депутат від Олег Барна запросив її та ще двох жінок-депутатів від фракції "Самопомочі" в свій готельний номер для "прийняття важливих рішень".

Вони ж у відповідь зажадали позбавити Барну права брати участь в п'яти пленарних засіданнях ВР за сексистські висловлювання і заявили, що це потрібно розцінювати як "сексуальне домагання".

Олена Сотник РБК-Україна

Іван Мірошниченко, який йде під №4, в травні разом з Сотник зі скандалом покинув "Самопоміч". Раніше його звинувачували у співпраці з людьми Януковича. Повідомлялося, що він майже чотири займався організацією внутрішнього ринку зерна: введенням квот і обмежень, експортом і переробкою, інвестиціями.

Іван Мірошниченко скріншот

Ольга Романюк, №6 партії Смешка, за часів Януковича була екс-заступником міністра з питань ЖКГ, потім працювала членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Ольга Романюк скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ЗМІ спалахнув гучний скандал через партії Смешка. Журналісти дізналися, що останній торгує місцями у своєму списку. Так, за даними OBOZREVATEL, одним із "покупців" став саме екс-глава Державної митної служби України Анатолій Макаренко. Нібито велися справжні торги, в яких брав участь "спонсор" "номера 10" у партії Смешка олігарх Павло Фукс.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал