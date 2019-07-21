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Вибори в Раду: "Слуга народу" лідирує на всіх округах в Києві

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За підрахунками керівництва парії "Слуга народу" їхні представники можуть виграти на 80 мажоритарних округах по всій Україні.

Про це повідомляє "Українська правда" у своєму Telegram-каналі. За їхніми даними, президентська політсила вже лідирує за всіма мажорітарним округах в Києві.

Олександр Третьяков програє свій округ Миколі Тищенку: 34% проти 18%;

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Журналістка "1+1" Ольга Василевська лідирує на своєму окрузі з результатом в 41%: Олександр Дубинський виграє у Ігоря Кононенко – 43%;

Роман Грищук з результатом 45% виграє округ у Дмитра Андрієвського, який набирає 14%;

Людмила Буймистер від "Слуги народу" лідирує на 223 окрузі (близько 30%). У Юрія Левченка зі "Свободи" 25%;

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Вибори в Раду: "Слуга народу" лідирує на всіх округах в Києві

Анна Бондар виграє 220 округ (36%). Сергій Лещенко тільки третій, близько 15%;

Анна Пуртова від "Слуги народу", за попередніми даними, виграє округ у Леоніда Ємця 22% проти 17%;

211 округ теж виграє Слуга народу: Олександр Юрченко – 32%; Володимир Прокопів від "Європейської солідарності" – 25%; Тарас Козак від "Голосу" – 8,3%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL 21 липня 2019 в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

Згідно підсумками Національного екзит-полу станом на 18:00, які оголосили о 20:00 під час прес-конференції, в новий склад Верховної Ради України пройдуть "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
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Karpenko Maria
Karpenko Maria
Лещенко не помогло даже то, что он хотел закосить под Слугу народа, символику их использовал и тому подобное
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