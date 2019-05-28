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/Політика

Вибори до Ради: прояснилися нюанси голосування

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Українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчій дільниці.

Про це повідомила громадська організація ОПОРА на сторінці у Facebook, зазначивши, що обидва бюлетені — і по мажоритарному кандидату, і за партію — отримають лише ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу.

"Ще один варіант — просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", — зазначили у прес-службі.

Вибори до Ради: прояснилися нюанси голосування

Перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно.

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"Однак особливість парламентських виборів у тому, що в разі зміни місця голосування виборця дадуть лише один бюлетень — за партійними списками", — йдеться у повідомленні.

Для зміни місця голосування необхідно:

  • до 15 липня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців;

  • мати із собою паспорт і документи;

  • написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування і причину зміни місця голосування;

  • отримати відповідне посвідчення і 21 липня прийти на нову дільницю і проголосувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Морина Вероника
Морина Вероника
Моя иcкpeнняя блaгoдарнocть тoмy, кто покaзaл мнe этoт caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ni012z9 Пpостo пpoйдя пpoстoй опроc полyчила почти пoлyгoдoвyю зapплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa eще еcть вoзмoжнoсть=)
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