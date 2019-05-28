Вибори до Ради: прояснилися нюанси голосування

Українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчій дільниці.

Про це повідомила громадська організація ОПОРА на сторінці у Facebook, зазначивши, що обидва бюлетені — і по мажоритарному кандидату, і за партію — отримають лише ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу.

"Ще один варіант — просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", — зазначили у прес-службі.

Перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно.

"Однак особливість парламентських виборів у тому, що в разі зміни місця голосування виборця дадуть лише один бюлетень — за партійними списками", — йдеться у повідомленні.

Для зміни місця голосування необхідно:

до 15 липня прийти до відділу ведення державного реєстру виборців;

мати із собою паспорт і документи;

написати заяву, де вказати бажану дільницю для голосування і причину зміни місця голосування;

отримати відповідне посвідчення і 21 липня прийти на нову дільницю і проголосувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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