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/Політика

Вибори в Раду: Полякова покликала в партію ведучу 1+1 і заявила про проблему

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Українська співачка Оля Полякова, яка зібралася йти в політику, не балотуватиметься до Верховної Ради на найближчих виборах в липні.

Про це артистка заявила в ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 30 травня, де відповіла на запитання ведучих по відеозв'язку.

За її словами, вона "не встигає в Раду" через те, що до виборів залишається мало часу, а також заявила, що для початку хоче набратися політичного досвіду.

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Також в прямому ефірі Полякова розсипалася в компліментах ведучій 1+1 Наталії Мосейчук, запросивши її до лав своєї політичної сили.

Свій похід в політику Полякова пояснила тим, що суспільство хоче бачити в першу чергу не стільки "нові обличчя", як людей, яких знає і довіряє їм, якими і є багато українських артистів, зокрема, президент Володимир Зеленський і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Полякова покликала в партію Мосейчук

Полякова покликала в партію Мосейчук

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що український секс-символ, поп-співак Олег Винник також зібрався балотуватися до Верховної Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня.

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Особи
Оля ПоляковаНаталія Мосейчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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