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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: політик розповів, кому вигідна низька явка

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На позачергових виборах до Верховної Ради України очікується невисока явка, яка обернеться електоральними втратами для партії "Слуга народу".

Таку думку в ефірі в ефірі ObozTV висловив український політик і громадський діяч Андрій Юсов. За його словами, ситуація вигідна політичним силам, у яких "більш дисциплінований виборець".

"У партії влади виборець недисциплінований, ядро досі не сформоване і невідоме. Для них будуть великі втрати", – вважає політик.

На питання, кому вигідна низька явка на вибори, Юсов відповів: "Політичним силам з міцним ядром і дисциплінованим електоратом. Наприклад, може додати "Громадянській позиції "Анатолія Гриценка. Це виборець, який точно ходить і голосує свідомо. Для об'єднаних націоналістів зі "Свободи" це також може зіграти в плюс. У них рейтинг невисокий, але електорат дуже ідейно переконаний. Цілком можливо, це дозволить їм значно поліпшити результати".

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Політик зазначив, що для багатьох політичних проектів йде боротьба не тільки за прохідний бар'єр у 5%, але і за 2%.

"2% – це вже державне фінансування і продовження активної політичної діяльності за кошти державного бюджету", – пояснив він.

Вибори в Раду: політик розповів, кому вигідна низька явка

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Юсов пояснив феномен популярності партії "Голос" і Святослава Вакарчука.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Юсов
Місце
Україна
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