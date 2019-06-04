Вибори в Раду під загрозою? КСУ візьметься за указ Зеленського

Конституційний Суд України (КСУ) може розглянути неконституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів за скороченою процедурою. Остаточне рішення з'явиться 10-11 червня.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із особистих джерел. У той же час на сайті КСУ написали, що 4 червня Велика палата КСУ збереться на пленарне засідання для визначення форми конституційного провадження щодо справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України.

Йдеться саме про відповідність Конституції України указу президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

КСУ censor.net.ua

Як стверджують інформатори, є висока ймовірність того, що указ Зеленського визнають неконституційним. Водночас вони не виключили й того, що під зовнішнім тиском остаточне рішення може змінитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня у Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!