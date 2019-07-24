Вибори в Раду: "каруселі" на користь скандального Мінька потрапили на відео

На двох виборчих дільницях у селі Вознесенка Мелітопольського району (80 округ) на камери були зафіксовані "каруселі" – незаконне голосування одних і тих же людей по декілька разів поспіль.

Відповідне відео опублікували на каналі "МТВ-Мелітополь" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Примітно, що на зазначеному окрузі переміг скандальний мер Мелітополя Сергій Мінько ("Слуга народу"). Одіозний кандидат у нардепи в 2014 році проводив проросійські мітинги в Мелітополі. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму і обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом. Сам він і зараз веде активну торгівлю з Росією.

Дільниці, де відбулися порушення на його користь, розміщувалися у спортзалі місцевої школи (№230293) і в будинку культури (№230292). На обох була зафіксована аномально висока явка виборців, враховуючи особливості цієї кампанії, – 68 і 54% відповідно.

Надалі відеозапис підтвердив, що цифри не відповідали дійсності. Фальсифікаторів ніяк не зупиняв запис того, що відбувається, тому вони здійснювали свої схеми просто перед камерами.

"Каруселі" на дільниці Скріншот відео

На кадрах видно, як члени виборчої комісії на дільниці №230293 по декілька разів голосують у кабінках. Через деякий час вони перестають туди заходити і заповнюють бюлетені просто за робочим столом.

Пізніше те ж саме починають робити звичайні виборці, але вже на двох вищезгаданих дільницях. Вони приходять цілими сім'ями і голосують по декілька разів не тільки на своїй дільниці, але й на сусідній.

З огляду на ці факти, директор інформаційного агентства Новини України Олена Дейнека подала заяву про зафіксовані правопорушення на ім'я голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук. Документ був прийнятий ЦВК до розгляду.

Заява про порушення в ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

Також надійшло вже кілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" в Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

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