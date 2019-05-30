Вибори в Раду: названо голову передвиборчого штабу Порошенка

Новим главою виборчого штабу оновленої партії п'ятого президента Петра Порошенка буде заступник голови фракції БПП Сергій Березенко.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в оточенні колишнього гаранта.

"Керівником штабу Петра Порошенка буде Сергій Березенко. Він іде за списком партії "Європейська солідарність"... Дивне у нас очищення виходить", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава попередньої кампанії Віталій Ковальчук відійшов від Порошенка і не братиме участі у виборчих перегонах разом із оновленою політсилою.

Сергій Березенко 112.ua

Сергій Березенко народився 11 квітня 1984 року у Вінниці. В 2006 році закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет економічних наук.

З 2002 року – член Української республіканської партії "Собор" Анатолія Матвієнка. У 2004 році був обраний першим заступником голови "Українського Молодіжного Собору", а з лютого 2005-го до липня 2006-го – головою цієї організації.

У лютому 2006 року Березенко очолив молодіжне крило "Блоку Леоніда Черновецького", в яке об'єдналися студенти декількох десятків вищих навчальних закладів Києва.

З червня 2006 року – радник Київського міського голови з питань сім'ї, молоді, спорту і туризму. З вересня 2006-го очолює Головне управління у справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації.

Березенко був депутатом Київської міської ради п'ятого скликання (2006-2011 рр.) від фракції "Блок Леоніда Черновецького".

10 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка №525/2014 Березенко призначений на посаду керівника Державного управління справами.

Сергій Березенко у ВР

28 серпня 2015 року Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Березенка народним депутатом України від БПП. Цього ж дня Березенко указом глави держави був призначений позаштатним радником президента.

17 травня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Березенка з посади свого позаштатного радника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір провести ребрендинг. За даними джерела, політсила змінить свою назву на "Європейську солідарність". Ідеологія оновленої партії "Блок Петра Порошнека" буде правого спрямування.

Також на позачергових виборах до Верховної Ради політична партія п'ятого президента Петра Порошенка піде з колишніми політиками, але будуть і нові обличчя.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!