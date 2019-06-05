ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Вибори в Раду скасують? В "Опорі" оцінили можливий вердикт КСУ щодо указу Зеленського

562Читати матеріал російською

Конституційний суд може визнати неконституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

У результаті виборча кампанія може бути скасована, повідомила у Facebook глава правління "Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Виборчий процес є безперервним і не може бути тимчасово призупинений, тому наслідком однозначного – якщо воно таким буде – рішення може стати тільки скасування і припинення кампанії загалом", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Усі закони стануть нелегітимними": Україну попередили про колапс через розпуск Ради

Вона зазначила, що закони, підзаконні акти, укази або їхні окремі положення втрачають силу в день ухвалення рішення КС.

З її слів, Конституційний суд може вказати в рішенні порядок і строки його виконання, а також покласти на державні органи влади функцію контролю.

Айвазовська додала, що без визначення порядку виконання рішення КС, якщо воно буде ухвалено на користь позивачів, у ЦВК, виборчкомів, суб'єктів виборчого процесу, парламенту і уряду виникатиме чимало проблем, і як наслідок – правова невизначеність.

Також Айвазовська зазначила, що офіційна вартість виборчої кампанії для державного бюджету – приблизно 2 млрд грн, тому визнання конституційності або неконституційності указу в стислі терміни має свою ціну для платників податків та учасників виборів, які не тільки повинні зібрати фінансовий ресурс і прозоро його витратити, а й оцінювати наслідки.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

"Рішення необхідно ухвалювати в найкоротші терміни і з чітким алгоритмом/формою його реалізації", – пояснила глави мережі "Опора".

Розгляд справи КС почнеться 11 червня, а позачергові вибори народних депутатів призначені на 21 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийОльга Айвазовська
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїниЦВКВыборы 2019Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки