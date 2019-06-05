Вибори в Раду скасують? В "Опорі" оцінили можливий вердикт КСУ щодо указу Зеленського

Конституційний суд може визнати неконституційність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів.

У результаті виборча кампанія може бути скасована, повідомила у Facebook глава правління "Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Виборчий процес є безперервним і не може бути тимчасово призупинений, тому наслідком однозначного – якщо воно таким буде – рішення може стати тільки скасування і припинення кампанії загалом", – йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що закони, підзаконні акти, укази або їхні окремі положення втрачають силу в день ухвалення рішення КС.

З її слів, Конституційний суд може вказати в рішенні порядок і строки його виконання, а також покласти на державні органи влади функцію контролю.

Айвазовська додала, що без визначення порядку виконання рішення КС, якщо воно буде ухвалено на користь позивачів, у ЦВК, виборчкомів, суб'єктів виборчого процесу, парламенту і уряду виникатиме чимало проблем, і як наслідок – правова невизначеність.

Також Айвазовська зазначила, що офіційна вартість виборчої кампанії для державного бюджету – приблизно 2 млрд грн, тому визнання конституційності або неконституційності указу в стислі терміни має свою ціну для платників податків та учасників виборів, які не тільки повинні зібрати фінансовий ресурс і прозоро його витратити, а й оцінювати наслідки.

Конституційний суд України

"Рішення необхідно ухвалювати в найкоротші терміни і з чітким алгоритмом/формою його реалізації", – пояснила глави мережі "Опора".

Розгляд справи КС почнеться 11 червня, а позачергові вибори народних депутатів призначені на 21 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

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