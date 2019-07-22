Вибори в Раду: ЄС виступив з офіційним зверненням до України

Партія "Слуга народу" після впевненої перемоги на виборах в Раду має взяти на себе відповідальність за суспільно-політичні процеси в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики Майї Косьянчич.

"Після президентських виборів в березні і квітні українці дали потужний мандат на проведення реформ в наступні п'ять років. Нова влада повинна відповідати цим очікуванням громадян України", - сказано в листі.

Дипломат запевнила, що ЄС готовий працювати з новообраною Радою і майбутнім урядом. При цьому вона заявила, що пріоритетом української влади має залишатися просування "політичної асоціації, економічної інтеграції та проведення реформ, які складають основу Угоди про асоціацію".

Також повідомляється, що ЄС виступає проти дострокових місцевих виборів і вважає, що їх проведення повинно відбутися в 2020 році, щоб українська влада встигла усунути схеми з підкупами виборців та інші прийоми нечесної гри.

Ілюстрація, Україна і ЄС 24 Канал

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що в Офісі президента України прийняли рішення про проведення дострокових місцевих виборів, однак лідер "Слуги народу" виступив проти такої ідеї.

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