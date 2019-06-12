Вибори до Ради: експерт розповів, як Кремль розхитуватиме Україну

Росія напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України розхитує ситуацію на Донбасі, щоб до українського парламенту потрапило якомога більше представників як проросійських, так і націоналістичних сил.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За його словами, РФ в Україні робить ставку не на Володимира Зеленського або ще когось із політиків, а на слабкі державні інститути.

"Сьогодні все одно, хто переміг на виборах президента, його стартові позиції значно слабші, ніж у Петра Порошенка у 2014 році. Але Зеленський намагається нав'язати свою ініціативу, і його заяви дуже не подобаються Путіну. Росія ставить найперше на парламентські вибори. Якщо вийде розколотий парламент, який не зможе сформувати коаліцію — для Росії це вигідно", — пояснив експерт.

На думку Тишкевича, для Росії стало неприємним сюрпризом, що у Верховній Раді нового скликання "може бути принаймні одна міцна фракція "Слуга народу".

"Для РФ сьогодні має сенс провокувати, розхитувати корабель... Ескалацією конфлікту РФ спробує, з одного боку, залучити більше правих, з іншого — більше проросійських сил. Це означає, що з одного боку парламент буде більш збалансованим, з іншого боку, центристи отримають менше, якщо фланги отримають більше. А партії на різних флангах ніколи не зможуть домовитися про спільне голосування", — зазначив він.

"Припустимо, у нас 50 правих депутатів і 50 проросійських. У нас із роботи парламенту випадає 100 депутатів", — додав експерт.

dniprograd.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із конституційного права Богдан Бондаренко розповів, хто може сформувати коаліцію у наступному скликанні Верховної Ради України.

За підсумками опитування соціологічної групи "Рейтинг", до Ради потрапляють щонайменше 5 партій:

48,2% виборців підтримують "Слугу народу";

10,7% – блок "Опозиційна платформа — За життя";

7,8% — партію "Європейська Солідарність" (колишній Блок Петра Порошенка);

6,9% — політичну силу Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина";

5,6% мають намір проголосувати за партію Святослава Вакарчука "Голос".

За партію "Сила і честь" Ігоря Смешка зараз готові проголосувати 4,3% виборців, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка — 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка — 2,4%. Рейтинг інших політичних сил становить менш ніж 2%.

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