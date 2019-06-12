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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Вибори до Ради: експерт розповів, як Кремль розхитуватиме Україну

2.4тЧитати матеріал російською

Росія напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України розхитує ситуацію на Донбасі, щоб до українського парламенту потрапило якомога більше представників як проросійських, так і націоналістичних сил.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич. За його словами, РФ в Україні робить ставку не на Володимира Зеленського або ще когось із політиків, а на слабкі державні інститути.

"Сьогодні все одно, хто переміг на виборах президента, його стартові позиції значно слабші, ніж у Петра Порошенка у 2014 році. Але Зеленський намагається нав'язати свою ініціативу, і його заяви дуже не подобаються Путіну. Росія ставить найперше на парламентські вибори. Якщо вийде розколотий парламент, який не зможе сформувати коаліцію — для Росії це вигідно", — пояснив експерт.

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На думку Тишкевича, для Росії стало неприємним сюрпризом, що у Верховній Раді нового скликання "може бути принаймні одна міцна фракція "Слуга народу".

"Для РФ сьогодні має сенс провокувати, розхитувати корабель... Ескалацією конфлікту РФ спробує, з одного боку, залучити більше правих, з іншого — більше проросійських сил. Це означає, що з одного боку парламент буде більш збалансованим, з іншого боку, центристи отримають менше, якщо фланги отримають більше. А партії на різних флангах ніколи не зможуть домовитися про спільне голосування", — зазначив він.

"Припустимо, у нас 50 правих депутатів і 50 проросійських. У нас із роботи парламенту випадає 100 депутатів", — додав експерт.

Вибори до Ради: як Кремль розхитуватиме Україну

dniprograd.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із конституційного права Богдан Бондаренко розповів, хто може сформувати коаліцію у наступному скликанні Верховної Ради України.

За підсумками опитування соціологічної групи "Рейтинг", до Ради потрапляють щонайменше 5 партій:

  • 48,2% виборців підтримують "Слугу народу";

  • 10,7% – блок "Опозиційна платформа — За життя";

  • 7,8% — партію "Європейська Солідарність" (колишній Блок Петра Порошенка);

  • 6,9% — політичну силу Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина";

  • 5,6% мають намір проголосувати за партію Святослава Вакарчука "Голос".

За партію "Сила і честь" Ігоря Смешка зараз готові проголосувати 4,3% виборців, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка — 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка — 2,4%. Рейтинг інших політичних сил становить менш ніж 2%.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Ігар Тишкевіч
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВыборы 2019вибори в Україні
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"...для России стало неприятным сюрпризом, что в Верховной Раде нового созыва может быть по крайней мере одна крепкая фракция "Слуга народа".??? "Крепкая фракция"??))))))))))...слепленная не понятно из кого в ботаническом саду...из "песка и говна" (всяких бля..из ночной тусы и рыговских отрыжек)...железобетон а не фракция))))))...тут скорее "фракция" в ином смысле можно использовать - "Фракція (в усіх випадках від лат. fractio «розламування, подрібнення»))))))...
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Kom AV
Kom AV
Одно не пойму, он что бредит? Если прочитать, создаётся впечатление, что БПП все как один агенты Кремля, лично оплаченные Путиным. А весь украинский генштаб и руководство ООС, покрасней мере шпионы ФСБ или ГРУ.
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