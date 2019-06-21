Вибори в Раду: депутат Європарламенту підтримав партію Гриценка

Партію "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка підтримав депутат Європейського парламенту від Литви Петрас Ауштрявічюс.

Про це повідомляє прес-служба політсили у Facebook. Уточнюється, що Ауштрявічюс – член Альянсу лібералів і демократів за Європу, третьої за чисельністю фракції Європарламенту "Renew Europe" (щоб переглянути відеозвернення, поскрольте новину вниз).

Ауштрявічюс, звертаючись до громадян України, зазначив, що в Європарламенті є ціла група прихильників стани, які підтримували і підтримують Україну, знайомі з її внутрішніми процесами.

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Анатолій Гриценко Аргумент

Він додав, що знає особисто лідерів "Громадянської позиції" та "Європейської партії України", Анатолія Гриценка та Миколи Катеринчука, які об'єдналися в одну команду для перемоги на виборах 21 липня.

"Я знаю обох. Вони – хороші політики, професіонали. Їх знають у Брюсселі і багатьох столицях Європи. Я бажаю їм удачі на виборах. І впевнений у їхній перемозі. Зробіть правильний вибір!" – закликав Петрас Ауштрявічюс.

Відзначимо, Європейська партія України та Громадянська позиція членами Альянсу лібералів і демократів за Європу (АЛДЄ) з правом голосу в рішенні всіх питань щодо України з 2013 і 2016 відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Гриценко запропонував скасувати примусовий призов і відкрити оборонне держзамовлення.

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