Вибори в Раду 2019: з'явилися свіжі дані щодо явки

Явка на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 в Україні на 12:00 годину 21 липня становила 19,28%.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Цифри нині представлені щодо 84 округів.

Про всі подробиці проведення виборів в Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Вибори в Раду "24"

Як відомо, взяти участь у голосуванні мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, які підтверджують особу та громадянство України:

паспорт громадянина України

тимчасове посвідчення громадянина України

військовий квиток.

Волевиявлення відбувається у спеціально обладнаній для цього кабінці або кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабінці для голосування може перебувати тільки один виборець. Із собою можна взяти тільки неповнолітню дитину.

ЦВК зобов'язана підрахувати всі голоси і скласти протоколи до 5 серпня 2019 року. Офіційні результати виборів публікуються у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" не пізніше 10 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися по всій території України о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

На закордонних виборчих дільницях також стартували позачергові вибори до Верховної Ради України. Першою, о першій годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії.

Все про скандали і порушеннях на виборах до ВР 21 липня читайте тут.

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