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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду 2019: з'явилися свіжі дані щодо явки

17.7т Читати матеріал російською

Явка на позачергових виборах до Верховної Ради 2019 в Україні на 12:00 годину 21 липня становила 19,28%.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії. Цифри нині представлені щодо 84 округів.

Про всі подробиці проведення виборів в Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

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Вибори в Раду

Вибори в Раду

"24"

З'явилися свіжі дані щодо явки на виборах у Раду

Як відомо, взяти участь у голосуванні мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, які підтверджують особу та громадянство України:

  • паспорт громадянина України

  • тимчасове посвідчення громадянина України

  • військовий квиток.

Волевиявлення відбувається у спеціально обладнаній для цього кабінці або кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабінці для голосування може перебувати тільки один виборець. Із собою можна взяти тільки неповнолітню дитину.

ЦВК зобов'язана підрахувати всі голоси і скласти протоколи до 5 серпня 2019 року. Офіційні результати виборів публікуються у газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" не пізніше 10 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Чего бабулька в траурном платочке?
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Хряк Шоколадный
Хряк Шоколадный
Пoxep всем украинцам, какие именно ypoды их будут иметь следующие несколько лет?
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Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Хряк Шоколадный, Да нет, просто разумные люди посреди лета, во время массовых отпусков и каникул выборы не проводят, ясно же что явка будет низкой. Но нашему Зюзику очень нужно было все это проделать, пока эйфория, сформированная телевизором, у людей не прошла. К осени-то уже все плоды своего выбора президента все увидят, поэтому его слуги уже бы имели плачевный результат. А ведь те, кто продал это посмешище народу рассчитывают захватить полную власть, вот и спешили с выборами.
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