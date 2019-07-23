Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Переможець позачергових виборів до Верховної Ради України – партія "Слуга народу" – найменшу кількість голосів набрала у Львівській області та на Донбасі.

Так, згідно з даними ЦВК, після підрахунку 98,20% бюлетенів підтримка потітсіли на Галичині склала 21,99% (друге місце після партії "Голос).

При цьому у двох мажоритарних округах в області перемогу здобули депутати від "Слуги народу".

Володимир Зеленський president.gov.ua

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У Донецькій області партія набрала 27,41% (після "Опозиційною платформи – За життя").

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У Луганській області "Слуга народу" також поступилася першим місцем опозиціонерам, набравши 28,78% підтримки. В регіоні переміг один із кандидатів партії на мажоритарному округу.

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Відзначимо, в п'ятірку областей, де найменше підтримали партію президента, потрапили Тернопільщина (31,51%) та Івано-Франківщина (33,71%). Там політсила завоювала перше місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту призведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Офіційні результати ЦВК підтвердили це. За даними обробки 98,05% протоколів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу" – 43,14%.

У мережі показали попередній список партій, які 5 років отримуватимуть державне фінансування, оскільки набрали більше 2% підтримки.

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