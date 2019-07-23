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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

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Переможець позачергових виборів до Верховної Ради України – партія "Слуга народу" – найменшу кількість голосів набрала у Львівській області та на Донбасі.

Так, згідно з даними ЦВК, після підрахунку 98,20% бюлетенів підтримка потітсіли на Галичині склала 21,99% (друге місце після партії "Голос).

При цьому у двох мажоритарних округах в області перемогу здобули депутати від "Слуги народу".

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

У Донецькій області партія набрала 27,41% (після "Опозиційною платформи – За життя").

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

У Луганській області "Слуга народу" також поступилася першим місцем опозиціонерам, набравши 28,78% підтримки. В регіоні переміг один із кандидатів партії на мажоритарному округу.

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

Вибори в Раду-2019: названі області з найнижчою підтримкою "Слуги народу"

Скріншот

Відзначимо, в п'ятірку областей, де найменше підтримали партію президента, потрапили Тернопільщина (31,51%) та Івано-Франківщина (33,71%). Там політсила завоювала перше місце.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
голосування лідери голосування ЦВК політика Партія "Слуга народу" Партія Вакарчука "Голос" "Опозиційна платформа - За життя"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Даже во Львовской области (!) Зеленский обошёл Петра Алексеевича - вот что действительно показательно!
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