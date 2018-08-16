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Вибори в ОТГ: Гройсман розкритикував ЦВК за скандальне рішення

1.3тЧитати новину російською

Центральна виборча комісія не прийняла рішення щодо виборів в об'єднані територіальні громади.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він попередив, що зупинити децентралізацію в країні не вийде.

"Незважаючи на численні звернення громадськості, ЦВК не спромоглась прийняти рішення щодо виборів в ОТГ. Поважаючи незалежність ЦВК вважаю, що за спробою зупинити децентралізацію стоять брудні політичні ігрища. Всім, хто хоче зупинити децентралізацію, ще раз наголошую - не вийде", - написав Гройсман.

Він додав, що пам'ятає боротьбу за цю найважливішу реформу з самого її початку. Прем'єр додав, що зупинити її тоді не вдалося.

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"І зараз ми будемо робити все для того, щоб домогтися чесних рішень", - підсумував Гройсман.

Варто відзначити, що ЦВК 16 серпня внесла зміни до порядку призначення нових і додаткових виборів в ОТГ і розширила тимчасові можливості призначення депутатів.

"Комісія розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів. Так, згідно зі змінами, "Комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше, ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Як виняток перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату", - йдеться в повідомленні в Facebook.

ЦВК проінформувала про надходження 12 подань облдержадміністрацій за призначенням перших місцевих виборів із шести областей і одного подання про призначення додаткових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман розкритикував ЦВК, яка унеможливила проведення виборів в ОТГ у жовтні.

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Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
ЦВК
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