Вибори в ОРДЛО: у Зеленського назвали ймовірну дату

В кінці жовтня Україна ймовірно зможе провести місцеві вибори на всій території, зокрема на окупованому Донбасі.

Таку думку висловив помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі "KRYM – критичне мислення", передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже через три місяці буде наступна зустріч лідерів в Нормандські форматі. Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей. Сподіваюся, що ми зробимо такі кроки для того, щоб місцеві вибори, за українським законом, пройшли по всій території України (зокрема в ОРДЛО. – Ред.) в кінці жовтня", – сказав він.

Вибори в ОРДЛО

Політик нагадав, що вибори за українським законодавством неможливо проводити на тих територіях, де знаходяться незаконні іноземні збройні формування, і якщо український уряд не контролює кордон.

"У мене, як і у всіх, багато питань до Мінських угод, але це єдиний документ, який сьогодні узгоджений, підписаний, і там дійсно є положення, згідно з яким кордон передається після виборів. Президент Зеленський сказав в Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству", – прояснив він.

За словами Єрмака, саме тому українська сторона порушує питання про те, як сьогодні зробити так, щоб кордон до виборів був переданий під контроль України.

"Якщо необхідні сьогодні якісь гарантії, ще щось, давайте говорити. У мене є досвід різних складних переговорів. І є необхідність почути, навіть якщо тобі сьогодні абсолютно неприємна позиція іншої сторони, – але для якогось руху вперед потрібно почути, зрозуміти цю філософію і спробувати зробити все, щоб не поступаючись своїми інтересами, знайти вихід з цієї ситуації", – заявив помічник Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єрмак заявляв, що місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть пройти восени 2020 року, коли в Україні будуть проходити чергові місцеві вибори.

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