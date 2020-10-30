Вибори в ОРДЛО неможливі, поки там Росія – ОБСЄ

Вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей неможливі, поки війська і техніка РФ не виведені з української території.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, Москва і її маріонетки гальмували прогрес у Тристоронній контактній групі протягом усього літа, вдавшись до блокування предметного обговорення конкретних результатів шляхом багатомісячних дискусій щодо резолюції Верховної Ради від 15 липня про місцеві вибори.

"Україна й низка держав-учасників чітко визначилися з цим питанням: вільні і чесні вибори не можуть проходити під дулом. У тих районах Донбасу, які зараз перебувають під контролем Росії, не може бути виборів, поки не буде створене безпечне середовище. Поки РФ не виведе свої сили, техніку і не припинить підтримку збройних формувань, як того вимагають Мінські домовленості", – заявив Гілмор.

Вітаючи Україну з проведенням місцевих виборів, він також висловив жаль, що громадяни, які проживають під російською окупацією в Криму і на Донбасі, не змогли взяти участі в голосуванні.

"Ми з нетерпінням чекаємо дня, коли вони будуть жити в процвітаючій і динамічній демократії України – на відміну від того, що може запропонувати Росія", – сказав дипломат.

Гілмор також закликав Росію припинити перешкоджання мирному процесу в ТКГ і "зайнятися справжньою дипломатією".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада не має можливості внести зміни до постанови про місцеві вибори в Україні, щоб їх можна було призначити на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.