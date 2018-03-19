Вибори в окупованому Криму: Київ передав ЄС "чорний список"

Глава МЗС України Павло Клімкін передав главам МЗС країн ЄС у Брюсселі список зі 140 прізвищ, причетних до організації та проведенні незаконних виборів у Криму.

Як повідомив LB.ua політичний директор МЗС України Олексій Макеєв, список передали на сьогоднішній зустрічі в Брюсселі.

"Ми передали європейцям список із понад 140 осіб, залучених до проведення незаконних виборів у Криму", - сказав він.

Він наголосив значний інтерес європейських міністрів до зустрічі з Клімкіним.

"Такої кількості, здається, не було ніколи", - зазначив він.

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