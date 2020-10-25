Вибори в Маріуполі закінчилися розгромною перемогою: з'явилися дані екзитполу
У Маріуполі на виборах мера впевнену перемогу в першому турі здобув чинний глава міста Вадим Бойченко.
За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" після закриття виборчих дільниць увечері в неділю, 25 жовтня, Бойченко набрав 69,05% голосів.
Його опоненти набрали:
Володимир Клименко ("Опозиційна платформа – за життя") – 23,71%
Лідія Мугла (самовисуванець) – 4,05%
Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 2%
Михайло Клюєв ("Наш край") – 1,19%
На виборах до міської ради Маріуполя перше місце також дісталося політичній силі мера, однак високий показник зафіксований також у ОПЗЖ:
"Блок Вадима Бойченка" – 45,96%
"Опозиційна платформа – за життя" – 30,69%
"Партія Шарія" – 6,56%
"Слуга Народу" – 6,28%
"Сила Людей" – 4,57%
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, був оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.