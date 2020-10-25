Вибори в Маріуполі закінчилися розгромною перемогою: з'явилися дані екзитполу

У Маріуполі на виборах мера впевнену перемогу в першому турі здобув чинний глава міста Вадим Бойченко.

За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" після закриття виборчих дільниць увечері в неділю, 25 жовтня, Бойченко набрав 69,05% голосів.

Його опоненти набрали:

Володимир Клименко ("Опозиційна платформа – за життя") – 23,71%

Лідія Мугла (самовисуванець) – 4,05%

Юлія Башкірова ("За майбутнє") – 2%

Михайло Клюєв ("Наш край") – 1,19%

На виборах до міської ради Маріуполя перше місце також дісталося політичній силі мера, однак високий показник зафіксований також у ОПЗЖ:

"Блок Вадима Бойченка" – 45,96%

"Опозиційна платформа – за життя" – 30,69%

"Партія Шарія" – 6,56%

"Слуга Народу" – 6,28%

"Сила Людей" – 4,57%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць, о 20:00, був оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.