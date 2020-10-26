Стало відомо, хто лідирує на виборах у Херсоні: опубліковані результати екзитполу
До другого туру виборів мера Херсона виходять Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо, а партія "Нам тут жити!" лідирує в партійному рейтингові.
Про це повідомляється за даними екзитполу від "НТЖ", передає firstregion.com.ua. Результати голосування за міського голову, як показало опитування, такі:
Ігор Колихаєв (чинний нардеп, член депгрупи "За майбутнє" у ВРУ, самовисуванець) – 34,16%;
Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") – 15,87%
Михайло Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%
Юрій Кирилов ("Слуга народу") – 12,07%
Що стосується виборів до Херсонської міськради, то голоси розподілилися так:
"Нам тут жити" – 28,48%;
ОПЗЖ – 16,67%;
"Слуга народу" – 13,64%;
"Блок Володимира Сальдо" – 10,09%.
Решта партій, за даними екзитполу, не набрали необхідних 5% голосів.
Результати екзитполів в інших містах можна подивитися за посиланням.
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