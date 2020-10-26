Стало відомо, хто лідирує на виборах у Херсоні: опубліковані результати екзитполу

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
12,1 т.

  • Попередньо, кандидат-лідер на посаду мера Херсона набрав лише близько 34%

  • Це означає, що в місті, швидше за все, відбудеться другий тур виборів

Місцеві вибори-2020

До другого туру виборів мера Херсона виходять Ігор Колихаєв і Володимир Сальдо, а партія "Нам тут жити!" лідирує в партійному рейтингові.

Про це повідомляється за даними екзитполу від "НТЖ", передає firstregion.com.ua. Результати голосування за міського голову, як показало опитування, такі:

  • Ігор Колихаєв (чинний нардеп, член депгрупи "За майбутнє" у ВРУ, самовисуванець) – 34,16%;

  • Володимир Сальдо ("Блок Володимира Сальдо") – 15,87%

  • Михайло Опанащенко (ОПЗЖ) – 13,42%

  • Юрій Кирилов ("Слуга народу") – 12,07%

Мер Херсона буде обиратися в другому турі

Що стосується виборів до Херсонської міськради, то голоси розподілилися так:

  • "Нам тут жити" – 28,48%;

  • ОПЗЖ – 16,67%;

  • "Слуга народу" – 13,64%;

  • "Блок Володимира Сальдо" – 10,09%.

Решта партій, за даними екзитполу, не набрали необхідних 5% голосів.

Міськрада Херсона

Результати екзитполів в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, явка на місцевих виборах у 2020 році стала найнижчою за всю історію незалежності України.

УкраїнаХерсонМісцеві вибори в Україні 2020Вибори у Херсоні і області