Вибори в Грузії: суперечливі дані екзит-полів змушують чекати на офіційні результати

Найбільшу підтримку на президентських виборах у Грузії, за даними екзит-полів, отримали Саломе Зурабішвілі і Григол Вашадзе. Утім, дані опитувань сильно різняться.За даними екзит-полів, найбільшу підтримку в першому турі президентських виборів в Грузії в неділю, 28 жовтня, отримали незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія", а також кандидат від опозиційного об'єднання "Сила в єдності" і колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

За даними екзит-полу американської компанії Edison Research, проведеного на замовлення опозиційного телеканалу "Руставі 2", обоє кандидатів набрали близько 40 відсотків голосів. Тим часом екзит-пол, проведений на замовлення опозиційної партії "Європейська Грузія", дає 37 відсотків голосів за Григола Вашадзе, 34 відсотки - за Саломе Зурабішвілі і 17 відсотків - за колишнього спікера парламенту і кандидата від "Європейської Грузії" Давида Бакрадзе. Останній вже пообіцяв свою підтримку в можливому другому турі Григолу Вашадзе.

А екзит-пол, проведений грузинської організацією "Психопроект" на замовлення партії "Грузинська мрія", вказав на 52 відсотки голосів виборців на користь Саломе Зурабішвілі, повідомляє агентство "Інтерфакс". Вашадзе ж, за даними опитування, набрав лише 28,1 відсотка голосів. Екс-спікер парламенту Давид Бакрадзе отримав 9,2 відсотка голосів. Утім, Зурабішвілі порадила не поспішати святкувати перемогу, а дочекатися даних Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Загалом, участь у президентських виборах у Грузії брали 25 кандидатів. Виборчі дільниці в Грузії відкрилися о 8-й ранку і закрилися о 20-й. ЦВК країни проводить підрахунок голосів. Очікується, що офіційні результати оголосять у ніч на 29 жовтня. За даними ЦВК, у грузинських виборах мали право проголосувати 3,5 мільйона виборців. По всій країні та за кордоном працювали понад 3,7 тисячі виборчих дільниць. Явка виборців становила 46,74 відсотки.

Згідно з виборчим кодексом Грузії, для перемоги в першому турі виборів кандидат повинен набрати понад 50 відсотків голосів. В іншому разі має бути оголошений другий тур, до якого вийдуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів виборців.

Нинішні вибори стануть останніми виборами президента Грузії шляхом прямого голосування громадян. Президента Грузії буде обрано терміном на шість років. На наступних виборах президента обиратимуть 300 членів Виборчої колегії.