Вибори в Дніпрі проходять чесно і прозоро – експерти

Всупереч спробам одного з кандидатів спотворити результати волевиявлення, сфальсифікувати голосування та підкупити виборців, процес у Дніпрі йде нормально.

Всі порушення фіксуються, інформація передається у відповідні інстанції. Так оцінив ситуацію з виборами мера міста політичний експерт Ігор Рейтерович.

На дільницях в Дніпрі весь день ефективно працюють представники Комітету виборців України, Всеукраїнської громадської організації "Громадська мережа ОПОРА", а також спостерігачі і журналісти.

Явка в Дніпрі – одна з найвищих, якщо порівнювати з іншими містами, в яких сьогодні проходить другий тур виборів мера (11 населених пунктів). Голосування почалося вчасно. Абсолютно всі 425 виборчих дільниць відкрилися о 8:00

За словами експертів і журналістів, протизаконні схеми, використовувати які намагається один зі штабів, не впливають на загальний результат. Вибори – прозорі і чесні. Експертне співтовариство готове визнати їх результати.