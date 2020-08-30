Місцеві вибори в "червоних" зонах України: Ляшко назвав умову для проведення

Місцеві вибори в Україні пройдуть зокрема й у "червоних" зонах, якщо в країні не буде введено надзвичайний стан.

Про це 30 серпня в ефірі українського телеканалу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна". Уряд, як зазначив він, брав у приклад вибори під час пандемії, які відбулися в Польщі.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені в тому числі в "червоній" зоні", – сказав Ляшко.

За його словами, наразі напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що на країну чекають важкі вибори при песимістичному сценарії розвитку пандемії.

Як писав OBOZREVATEL, ЦВК України оголосила початок виборчої кампанії місцевих виборів із 5 вересня. Саме голосування призначене на 25 жовтня 2020 року.