Вибори в Чернівцях: екзитполи назвали прізвище нового мера

У другому турі виборів мера Чернівців перемагає кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Клічук.

За результатами екзитполу, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC, станом на 18:30 Клічук набрав 61,1%, його конкурент Віталій Михайлішин – 38,5%.

За даними екзит-полу Інституту соціології Маковецького, оприлюднених виданням "Молодий буковинець", Клічук набрав 59,1%, Михайлишин – 40,9%.

Дані екзитполу компанії Info Sapiens Скриншот

Клічук народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Освіта вища медична (Чернівецький медичний університет), також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі.

За медичною спеціальністю працював до 1997 року, а з 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

Він був депутатом обласної ради від фракції "Батьківщина". Також балотувався в списку "Самопомочі" на парламентських виборах. Був членом виконкому Чернівецької міськради.

Клічук став співзасновником і активним членом Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, є меценатом культурних, спортивних та соціальних проєктів.

У 2020 році він був висунутий кандидатом в мери від партії "Єдина альтернатива".

Роман Клічук Facebook Романа Клічука

На виборах до міської ради Чернівців, які пройшли 25 жовтня, партія "Єдина альтернатива", яку представляє Клічук, посіла перше місце з результатом 22,14%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого тура Роман Кличук получил 27,29% голосов, а Виталий Михайлишин – 21,33%.

Ранее второй тур выборов мэра Черновцов оказался под угрозой срыва после того, как четыре партии решийли исключить своих представителей из участковых избирательных комиссий.