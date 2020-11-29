Вибори в Чернівцях: екзитполи назвали прізвище нового мера

У другому турі виборів мера Чернівців перемагає кандидат від партії "Єдина Альтернатива" Роман Клічук.

За результатами екзитполу, проведеного компанією Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC, станом на 18:30 Клічук набрав 61,1%, його конкурент Віталій Михайлішин – 38,5%.

За даними екзит-полу Інституту соціології Маковецького, оприлюднених виданням "Молодий буковинець", Клічук набрав 59,1%, Михайлишин – 40,9%.

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