Тихановська перемогла останнього диктатора Європи? Чи буде в Білорусі Майдан і чим він завершиться для Лукашенка

Згідно з даними білоруського Центрвиборчкому, кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте перемагає на виборах із результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала 9,9%. Однак білоруські опозиціонери стверджують, що саме Тихановська виграла вибори, а Лукашенко насправді зазнав поразки.

Чи будуть білоруси протестувати й чи повторять долю українського Майдану – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Лукашенко програв вибори

Президентські вибори в Білорусі відбулися в неділю, 9 серпня. Напередодні голосування в Мінськ стягнули військову техніку й затримали понад 90 спостерігачів, членів виборчих штабів, журналістів, активістів. Окрім Лукашенка, на пост президента балотувалося ще 4 кандидати. Це практично фаворит перегонів – дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана Тихановська, співголова громадського об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, ексдепутатка Ганна Канопацька і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Приблизно через 2-3 години після початку голосування в Білорусі почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом, а опозиційний політик Анатолій Лебедько заявив, що протоколи з результатами президентських виборів оформили ще до підрахунку голосів, за якими за Лукашенка проголосувало 76% білорусів. А ось на закордонних дільницях перемогу здобула Тихановська, набравши майже 86% голосів.

"Тихановська реально виграла вибори в Білорусі в першому турі з результатом 55-60%. Більш ніж на 30 ділянках вона набрала приблизно 70% голосів, що є середнім показником по країні. Багато хто запитує про очікування. Тихановська не лідерка, вона символ очікувань, змін і надій. Люди проголосували саме за це. Вона ж ішла на вибори, не маючи якоїсь розгорнутої програми. У неї було тільки два пункти: чесні і вільні вибори та звільнення політв'язнів по всій країні. Цього людям було досить, щоб проголосувати "за", що говорить про зрушення в громадській думці", – підкреслив він.

З такою оцінкою в коментарі OBOZREVATEL погодився колишній голова Верховної Ради Української РСР Станіслав Шушкевич. На його думку, абсолютно очевидно, що саме Тихановська реально виграла нинішні вибори: "У цьому немає ніяких сумнівів. Так само як і в тому, що вибори просто фантастично сфальсифіковано на користь Лукашенка. За 4 дні попереднього голосування йому могли написати які завгодно цифри. У виборчій комісії від опозиції не було жодної людини. Навіть використовували коронавірус, щоб не більше ніж чотири людини туди поставити. І то вони були повністю віддані владі".

Білоруський політичний аналітик Андрій Єлісєєв запевнив OBOZREVATEL: за цифрами з виборчих дільниць видно завищені цифри за Лукашенка.

"Тихановська по країні набрала щонайменше третину голосів, а цілком можливо, навіть більш ніж 50%. Вона або перемагає в першому ж турі, або ж впевнено виходить у другий", – сказав він.

Проте вибори в Білорусі визнано такими, що відбулися, явка, за даними місцевого ЦВК, склала більш ніж 84%. Але після закінчення голосування в Мінську почалися масові протести. Спецпідрозділ ОМОН розігнав їх силою, застосовуючи зокрема й досить жорсткі методи. За офіційними даними, затримано приблизно 3 тис. осіб, постраждали 50 мітингувальників і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомили навіть про одного загиблого, якого нібито переїхала вантажівка. Щоправда, Міністерство внутрішніх справ цю інформацію спростувало. Інтернет у країні, як і раніше, працює з перебоями.

Світлана Тихановська і Олександр Лукашенко

"У неділю, 9 серпня, в Білорусі склалася унікальна ситуація: в 100-тисячному місті Пінськ люди на якийсь час захопили владу, розігнали ОМОН і змусили керівника адміністрації вийти до них на переговори. Уже ввечері на вертольоті туди доставили спецназ, який розігнав протестувальників з допомогою гумових куль і гранат. Якщо до виборів опозиція протистояла Лукашенку, то після них уже Лукашенко протистоїть народу країни", – запевнив OBOZREVATEL Лебедько.

"Протести триватимуть, особливо якщо підтвердиться загибель людини. Білоруси можуть прощати майже все: погану економічну політику, тупикове міжнародне ставлення, але тільки не це. Упевнений, що ввечері люди знову вийдуть на вулиці, навіть незважаючи на те, що немає лідера, який закликає це зробити. Зате є високий рівень самоорганізації", – додав політик.

"Серед білорусів зараз просто безмежне обурення, тому важко прогнозувати, як воно може завершитися", – погодився Шушкевич.

Лукашенко попередив: Майдану не буде

Світлана Тихановська заявила, що вважає себе переможницею на виборах і не визнає їхніх попередніх результатів. Також вона зазначила, що не бачить підстав для свого арешту й не збирається залишати країну.

До коректного підрахунку голосів на виборах також закликали й країни Європейського Союзу, засудивши застосування сили проти учасників протесту. Але скликати позачерговий саміт із цього приводу там відмовилися через "серпневі відпустки". Сам Лукашенко на другий день після виборів у мітингах звинуватив "ляльководів" із Чехії, Польщі та навіть України: "Упевнений, це не державна політика, але там вистачає цих майданутих, про які я говорив. Зокрема, на жаль, із Росії певний приплив людей. Нам намагаються це заворушення підкинути. Я попереджав: Майдану не буде, як би комусь цього не хотілося. Тому треба втихомиритись, заспокоїтися. А батькам втретє кажу подивитися, де їхнє чадо, щоб не було потім боляче".

Тим часом політичні аналітики запевняють, що масові вуличні виступи в Мінську, найімовірніше, пригнічено. І якщо не буде нових протестів або страйку, "Лукашенко всидить на кийках ОМОНу й почне шостий термін в ролі диктатора".

Нагадаємо, що біля влади він перебуває вже 26 років завдяки зміні Конституції, що допомогло йому підпорядкувати владу під себе. Його називають останнім диктатором Європи.