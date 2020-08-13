Вибори в Білорусі сфальсифіковані, – Паніотто

Вибори президента в Білорусі 9 серпня, на яких переміг чинний глава країни Олександр Лукашенко, були сфальсифіковані.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив український соціолог, доктор філософських наук, гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Він зазначив, що зараз вже можна оцінити, який відсоток голосів на виборах отримав Лукашенко і його головна конкурентка Світлана Тихановська, а для пояснення привів приклад України.

"Насамперед, зауважу, що екзит-пол – це не завжди засіб боротьби опозиції з владою, як багато хто думає. Якщо рейтинги влади вищий, ніж в опозиції, то вони дозволяють легітимізувати владу. Так було в нас у 2010-му, коли Янукович, який мав підмочену репутацію через фальсифікації виборів 2004-го, випередив Тимошенко лише на 4,5%. Але оскільки всі екзит-поли показали перемогу Януковича, то не було майдану й Тимошенко визнала його перемогу. У Білорусі вже давно існує закон (як і в Росії), який забороняє проведення екзит-полів незареєстрованим організаціям", – пояснив соціолог.

Директор КМІСу підкреслив, що жоден із найвідоміших соціологічних центрів не отримав акредитації в Білорусі. Через це Лукашенко "міг не турбуватися" з приводу екзит-полів. Але водночас він, вважає Паніотто, напевно знав свої рейтинги напередодні виборів.

"І, мабуть, ситуація була настільки погана, що змусила за п'ять тижнів до виборів, 29 червня, ухвалити новий закон, що забороняє проводити вже не тільки екзит-пол, а будь-які політичні та електоральні дослідження незареєстрованим центрам", – зазначив український соціолог.

Він припустив, що, якби рейтинг Лукашенка був більше 50%, той був би зацікавлений у тому, щоб відомі центри показали це на всю країну й легітимізували б вибори. Це, ймовірно, не викликало б і протистояння з народом.

"Тому, найімовірніше, його рейтинг був або значно нижчим за 50%, або близький до 50%. У будь-якому випадку зрозуміло, що він не міг бути значно вищим за 50% і вже точно не 80%, інакше Лукашенко був би зацікавлений у проведенні екзит-полів і опитувань. Це дозволяє думати, що вибори в Білорусі були сфальсифіковані", – підсумував Паніотто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний редактор Telegram-каналу NЕХТА Роман Протасевич заявив, що він одразу був переконаний у фальсифікаціях результатів президентських виборів у Білорусі, однак не очікував, що Олександру Лукашенку "намалюють" аж 80% голосів.