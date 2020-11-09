Звільнений Трампом експерт з питань України пообіцяв Зеленському "повернення до нормального життя"

Колишній експерт з питань України в Раді нацбезпеки США Олександр Віндман відреагував на привітання президента Володимира Зеленського, адресоване Джо Байдену.

На своїй сторінці в Twitter американський офіцер зробив репост повідомлення Зеленського, в якому той привітав кандидата від демократів із перемогою на виборах президента Сполучених Штатів.

"Яким полегшенням це повинно стати для нього і його людей, які сподіваються на повернення до нормального життя та міцне партнерство з Америкою.

Тепер у вас є партнер для реформ і боротьби з корупцією, а також для зміцнення суверенітету України", – написав Віндман.

Нагадаємо, Олександра Віндмана звільнив із посади президент США Дональд Трамп. Раніше Віндман виступав із показаннями проти американського глави і був ключовим свідком у справі про імпічмент Трампа.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 7 листопада Володимир Зеленський, а також керівник ОП Андрій Єрмак привітали Джо Байдена з перемогою на виборах глави США.

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