Проведення виборів президента балалаєчників на території України не відповідає міжнародному праву. Як і його виборів будь де в іншому місці. Як можна легітимізувати вибори, якщо участь у них беруть громадяни України, тимчасово поневолені терористично-окупаційним режимом?
Закликаю міжнародну спільноту не визнавати результати таких процесів, спотворених виборчими округами на території українського Криму. Крім того, охороняти проведення незаконного процесу, що планується у консульських установах агресора на території України ніхто не буде. Міжнародне право у нас в державі, на відміну від підопічних ВВХ, поважають.
І щодо заяви російського МІДу про визнання "київським режимом" результатів виборів і "состояние крайнего возмущения": забирайтесь в пекло, разом із своїм карликом і визнавайте там одне одного. Це якшо м"яко і цензурно. Вчіть слова і акорди на балалайці: "Колыма, Магадан - дальний край". І сушіть сухарі - скоро знадобляться. В пеклі. До смоли замість гарячого чаю.
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