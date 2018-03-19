Вибори Путіна в Криму: які країни відвернулися від Росії

У Німеччині, Польщі, Франції, а також Норвегії та Австрії назвали незаконним проведення виборів президента Росії в анексованому Криму.

З різкою заявою виступив і президент України Петро Порошенко, назвавши подію "фількиною грамотою".

"Вдячний тим кримчанам, які не взяли участь у цьому фарсі, незважаючи на серйозний тиск, який вони відчували. Їм погрожували, змушували, зазивали на так звані ділянки подарунками. Але їхній мовчазний протест красномовно показав - Крим - це Україна!" - нагадав Порошенко.

"Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного з виборами в демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей", - додав він.

Польща

"Ми виступаємо за повагу територіальної цілісності України і вважаємо Крим частиною української держави. Таким чином, президентські вибори на півострові, проведені владою Росії, не можуть вважатися законними", - заявили в МЗС Польщі.

Німеччина

Неприйнятними вибори президента Росії у Криму назвав і новий міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, анексованому всупереч міжнародному праву, з нашої точки зору є неприйнятним", - наголосив він, додавши, що Німеччина не підтримує дії по легітимації анексії півострова.

Франція

Першою відмовилася визнати вибори Путіна в Криму Франція.

"Чотири роки по тому після сталася незаконної анексії Автономної республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету і територіальній цілісності Криму в рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні МЗС держави.

Австрія

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль назвала результати виборів у Криму недійсними.

"Що стосується дебатів в Україні щодо перевиборів президента Путіна, я помітила, супроводжуючи минулого тижня президента Ван Дер Беллен у поїздці в Україну, що цю тему знову і знову обговорюють", - зазначила Кнайссль.

"Федеральний президент Ван Дер Беллен вказав, і це також позиція австрійського уряду, голоси, віддані в анексованих всупереч міжнародному праву регіонах, не можуть вважатися дійсними", - наголосила вона.

Норвегія

Заява про проведення виборів у анексованому Криму зробили і в Норвегії.

"Норвегія не визнає російських президентських виборів у Криму. Норвегія і надалі підтримуватиме політику ЄС щодо невизнання", - повідомили в МЗС держави.

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.