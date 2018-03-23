Вибори Путіна в Криму: опублікований повний список іноземних "симпатиків" Кремля

Група "Інформаційний Спротив" опублікувала повний перелік закордонних "симпатиків" Кремля, які грали роль "міжнародних спостерігачів" на виборах президента РФ в окупованому Криму.

Як йдеться на сайті ІС, 18 березня на півострові в якості "міжнародних спостерігачів" були присутні представники понад 20 країн світу – Франції, Фінляндії, Швеції, Іспанії, Ізраїлю, України, Німеччини, Норвегії, Кіпру, Греції, Данії, Великобританії, Пакистану, Венесуели, Італії, Лівану, Австрії, Малайзії, Латвії, Афганістану.

Вказується, що іноземців супроводжували представники РФ, які демонстрували їм спеціально та заздалегідь підготовлені "виборчі дільниці".

Вони відвідали 10 "дільниць" у містах Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алушта і Бахчисарай. При цьому останні не були залучені до проведення виборів у "проблемних" для окупаційної влади районах проживання кримських татар з метою не допустити позаштатних ситуацій.

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За інформацією ІС, серед вищевказаних іноземних громадян, які грали роль "міжнародних спостерігачів", були:

Йохан Бекман – громадянин Фінляндії, член асоціації дружби між Росією і Фінляндією, голова "Антифашистського комітету Фінляндії", представник т. зв. "ДНР" у Фінляндії;

Дар'я Скіппарі-Смирнова – громадянка Фінляндії, голова асоціації дружби між Росією і Фінляндією;

Тьєррі Маріані – громадянин Франції, депутат національних зборів Франції, представник асоціації "Франко-російського діалогу";

Андреас Маурер – громадянин Німеччини, голова організації "Народна дипломатія" в Німеччині;

Хендрік Вебер – громадянин Норвегії, голова організації "Народна дипломатія" в Норвегії;

Метте Русенлюнд – громадянка Норвегії, дружина Хендріка Вебера. Журналістка;

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Марко Марсилі – громадянин Італії, співробітник португальського Центру міжнародних досліджень;

Скеве Кутра-Кукума – громадянин Кіпру, депутат парламенту Кіпру;

Клайн Престон – громадянин США, голова громадської організації Institute for Progress Through Law;

Ехлас Тамім Мохаммад – громадянин Афганістану, керівник афганського молодіжного руху;

Ульф Гренлунд – громадянин Швеції, колишній керівник парафії Св. Катерини в Санкт-Петербурзі;

Ларс Бьорндау Холлендер – громадянин Данії, колишній співробітник місій ОБСЄ;

Жак Міяр – громадянин Франції, мер міста Мезон-Лаффіт;

Жером Ламбер – громадянин Франції, член Соціалістичної партії, племінник колишнього президента Франції Франсуа Міттерана;

Ваня Добрева – громадянка Болгарії, колишній заступник міністра освіти і науки Болгарії;

Олександр Гренлунд – громадянин Швеції;

Марія Ольшанська – громадянка Ізраїлю;

Тетяна Меле – громадянка України;

Еліас Деметріу – громадянин Кіпру;

Вальдемгабері Стефано – громадянин Італії;

Сельвараж Несхан – громадянин Малайзії;

Даніель Крістофер Валандер – громадянин Швеції;

Ейме Бернард Ульріх – громадянин Німеччини;

Рома Монфа Нарцис – громадянин Іспанії;

Дієго Гульєн Перес – громадянин Іспанії;

Мухамед аль-Хамалі – громадянин Великобританії;

Діана Люцкер – громадянка Ізраїлю;

Софокліс Яні Софоклі – громадянин Кіпру;

Ееро Хулт – громадянин Фінляндії;

Гілберт Докторов – громадянин США;

Драган Гифкович – громадянка Сербії;

Олександр Гапоненко – громадянин Латвії.

Зазначається, що з урахуванням пріоритетності для Москви німецького напряму, візит представників "Альтернативи для Німеччини" (АдН) проходив окремою лінією і організовувався заступником комітету з питань міжнаціональних зв'язків т.зв. "держради Криму" - лідера німецької діаспори Криму Ю. Гемпеля.

У якості "міжнародних спостерігачів виборів президента РФ" Крим відвідали наступні представники АдН:

Гарольд Латч – депутат ландтагу федеральної землі Берлін;

Роджер Бекамп – депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;

Ойген Шмідт – депутат ландагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія, голова товариства "Російські німці за АдН";

Нік Фогель - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;

Гельмут Зайфер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;

Георг Паздерскі - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін, член президії АдН;

Гюнер Ліндеман - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін;

Хуг Бронсон - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін;

Райнер Балзер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Баден-Вюртенберг;

Томас Рекеман - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;

Маркус Фронмаєр - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Баден-Вюртенберг, лідер молодіжного крила АдН;

Свен Тритшлер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.