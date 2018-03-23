Вибори Путіна в Криму: опублікований повний список іноземних "симпатиків" Кремля

Група "Інформаційний Спротив" опублікувала повний перелік закордонних "симпатиків" Кремля, які грали роль "міжнародних спостерігачів" на виборах президента РФ в окупованому Криму.
Як йдеться на сайті ІС, 18 березня на півострові в якості "міжнародних спостерігачів" були присутні представники понад 20 країн світу – Франції, Фінляндії, Швеції, Іспанії, Ізраїлю, України, Німеччини, Норвегії, Кіпру, Греції, Данії, Великобританії, Пакистану, Венесуели, Італії, Лівану, Австрії, Малайзії, Латвії, Афганістану.
Вказується, що іноземців супроводжували представники РФ, які демонстрували їм спеціально та заздалегідь підготовлені "виборчі дільниці".
Вони відвідали 10 "дільниць" у містах Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алушта і Бахчисарай. При цьому останні не були залучені до проведення виборів у "проблемних" для окупаційної влади районах проживання кримських татар з метою не допустити позаштатних ситуацій.
За інформацією ІС, серед вищевказаних іноземних громадян, які грали роль "міжнародних спостерігачів", були:
Йохан Бекман – громадянин Фінляндії, член асоціації дружби між Росією і Фінляндією, голова "Антифашистського комітету Фінляндії", представник т. зв. "ДНР" у Фінляндії;
Дар'я Скіппарі-Смирнова – громадянка Фінляндії, голова асоціації дружби між Росією і Фінляндією;
Тьєррі Маріані – громадянин Франції, депутат національних зборів Франції, представник асоціації "Франко-російського діалогу";
Андреас Маурер – громадянин Німеччини, голова організації "Народна дипломатія" в Німеччині;
Хендрік Вебер – громадянин Норвегії, голова організації "Народна дипломатія" в Норвегії;
Метте Русенлюнд – громадянка Норвегії, дружина Хендріка Вебера. Журналістка;
Марко Марсилі – громадянин Італії, співробітник португальського Центру міжнародних досліджень;
Скеве Кутра-Кукума – громадянин Кіпру, депутат парламенту Кіпру;
Клайн Престон – громадянин США, голова громадської організації Institute for Progress Through Law;
Ехлас Тамім Мохаммад – громадянин Афганістану, керівник афганського молодіжного руху;
Ульф Гренлунд – громадянин Швеції, колишній керівник парафії Св. Катерини в Санкт-Петербурзі;
Ларс Бьорндау Холлендер – громадянин Данії, колишній співробітник місій ОБСЄ;
Жак Міяр – громадянин Франції, мер міста Мезон-Лаффіт;
Жером Ламбер – громадянин Франції, член Соціалістичної партії, племінник колишнього президента Франції Франсуа Міттерана;
Ваня Добрева – громадянка Болгарії, колишній заступник міністра освіти і науки Болгарії;
Олександр Гренлунд – громадянин Швеції;
Марія Ольшанська – громадянка Ізраїлю;
Тетяна Меле – громадянка України;
Еліас Деметріу – громадянин Кіпру;
Вальдемгабері Стефано – громадянин Італії;
Сельвараж Несхан – громадянин Малайзії;
Даніель Крістофер Валандер – громадянин Швеції;
Ейме Бернард Ульріх – громадянин Німеччини;
Рома Монфа Нарцис – громадянин Іспанії;
Дієго Гульєн Перес – громадянин Іспанії;
Мухамед аль-Хамалі – громадянин Великобританії;
Діана Люцкер – громадянка Ізраїлю;
Софокліс Яні Софоклі – громадянин Кіпру;
Ееро Хулт – громадянин Фінляндії;
Гілберт Докторов – громадянин США;
Драган Гифкович – громадянка Сербії;
Олександр Гапоненко – громадянин Латвії.
Зазначається, що з урахуванням пріоритетності для Москви німецького напряму, візит представників "Альтернативи для Німеччини" (АдН) проходив окремою лінією і організовувався заступником комітету з питань міжнаціональних зв'язків т.зв. "держради Криму" - лідера німецької діаспори Криму Ю. Гемпеля.
У якості "міжнародних спостерігачів виборів президента РФ" Крим відвідали наступні представники АдН:
Гарольд Латч – депутат ландтагу федеральної землі Берлін;
Роджер Бекамп – депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;
Ойген Шмідт – депутат ландагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія, голова товариства "Російські німці за АдН";
Нік Фогель - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;
Гельмут Зайфер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;
Георг Паздерскі - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін, член президії АдН;
Гюнер Ліндеман - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін;
Хуг Бронсон - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Берлін;
Райнер Балзер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Баден-Вюртенберг;
Томас Рекеман - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія;
Маркус Фронмаєр - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Баден-Вюртенберг, лідер молодіжного крила АдН;
Свен Тритшлер - депутат ландтагу федеральної землі Норд-Рейн-Вестфалія.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді був зареєстрований проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії і перемоги на них Володимира Путіна.
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