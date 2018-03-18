Вибори Путіна: Ілларіонов розкрив важливість результатів у Криму

Результати виборів президента Росії в окупованому Криму вкрай важливі Володимиру Путіну для продовження кампанії по легітимізації окупації півострова в очах росіян.

Таку думку в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV висловив економіст, екс-радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Для Путіна дуже важливо, як люди в Криму проголосують. Як це буде подано і скільки людей проголосує за нього, і взагалі прийде на дільниці", - зазначив він.

За його словами, це надзвичайно вагомий аргумент кремлівської пропаганди.

"Ви побачите, що буде дуже багато повідомлень в ЗМІ про те, як в Криму йдуть на виборчі дільниці і які будуть результати. Це єдиний елемент легітимності Путіна й путінізму за останні шість років. З його точки зору, це найбільш важливий крок, який він зробив за останні роки при владі, анексувавши Крим. З точки зору легітимності, з точки зору всіх елементів збереження ним влади, це найбільш важливий крок для нього", - підкреслив Ілларіонов.

Крім того, він додав, що не вважає самі вибори достатньо прозорими.

"Я б сказав, що це не вибори, а продовження режиму", - констатував екс-радник Путіна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Євросоюз офіційно заявив, що не визнає результати виборів президента РФ в Криму.

Також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів про тиск в Криму через вибори Путіна.