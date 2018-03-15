Вибори Путіна та українські заручники: Савченко назвала дату

Українських заручників можуть звільнити протягом трьох місяців після виборів президента Росії, а саме до 18 червня.

Як повідомила під час брифінгу позафракційний нардеп Надія Савченко, таку інформацію вона отримала під час зустрічей у Європарламенті в Страсбурзі.

"Спілкувалася я з європейськими політиками щодо звільнення наших полонених і в'язнів з РФ. Я отримала живу надію, що протягом трьох місяців після виборів президента РФ до початку спортивних змагань у Росії або де-небудь, буде вирішено це питання", - заявила вона.

За її словами, є надія, що повернуться не лише українські полонені, але і політичні в'язні.

"Дуже в це вірю, - повернуться не лише наші полонені, всі, а й наші політичні в'язні, які Верховна Рада затвердила в декларації, оприлюднивши прізвища 60 осіб", - зазначила нардеп.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко звинуватила владу України в роботі на Росію.