Вибори президента в Україні: Порошенко назвав свого головного опонента

Президент України Петро Порошенко заявив, що основним його опонентом на майбутніх виборах є глава Російської Федерації Володимир Путін.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Порошенко також підкреслив, що своїм союзником вважає український народ.

"Мій союзник — це український народ. Хто мій опонент? Моїм опонентом є Путін. І коли ми говоримо про те, що нам треба мобілізувати зусилля, забезпечити захист українського інтересу, забезпечити реформи, прорив, форсаж нашої економіки, це робиться зокрема для того, щоб зміни, які відбулися за останні 5 років, стали незворотними", — зазначив Порошенко.

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Президент додав, що не дозволить грати будь-яким українським політикам на користь Росії, оскільки "все, що послаблює нашу державу, підсилює Путіна".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко назвав питання деокупації Криму своїм першим пріоритетом і розповів, як збирається повернути вкрадені території України.

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