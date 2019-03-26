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Вибори президента в Україні: Порошенко назвав свого головного опонента

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Президент України Петро Порошенко заявив, що основним його опонентом на майбутніх виборах є глава Російської Федерації Володимир Путін.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Порошенко також підкреслив, що своїм союзником вважає український народ.

"Мій союзник — це український народ. Хто мій опонент? Моїм опонентом є Путін. І коли ми говоримо про те, що нам треба мобілізувати зусилля, забезпечити захист українського інтересу, забезпечити реформи, прорив, форсаж нашої економіки, це робиться зокрема для того, щоб зміни, які відбулися за останні 5 років, стали незворотними", — зазначив Порошенко.

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Вибори президента в Україні: Порошенко назвав свого головного опонента

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Президент додав, що не дозволить грати будь-яким українським політикам на користь Росії, оскільки "все, що послаблює нашу державу, підсилює Путіна".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко назвав питання деокупації Криму своїм першим пріоритетом і розповів, як збирається повернути вкрадені території України.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президентавидео
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А под каким номером в бюллетене Путин?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Правильно говорят :Путин-Бог хохлов! Ничего без него на Скакуасии не делается...
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