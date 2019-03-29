Вибори президента України: у Кремлі виступили із заявою

Російська Федерація визнає підсумки виборів президента України залежно від того, "як вони відбудуться".

Спостерігачів з РФ на них не буде, заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

"Вибори — внутрішня справа українців, і щось можна буде говорити після того, як вони відбудуться. Я залишив би без коментарів питання про те, чи можливе визнання нелегітимними підсумків виборів (президента України. — Ред.). Це теж залежатиме від того, як відбудуться вибори. Ми ж не можемо говорити про це, якщо вибори ще не відбулися", — сказав Пєсков.

Він нагадав, що російських спостерігачів на виборах не буде.

Дмитро Пєсков Deita

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фракція ЛДПР Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми РФ проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Ініціатива викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

Раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні.

Згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, швидше за все, відбудуться у два тури — 31 березня і 21 квітня. Наразі ж лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський.

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