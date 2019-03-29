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Вибори президента України: у Кремлі виступили із заявою

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Російська Федерація визнає підсумки виборів президента України залежно від того, "як вони відбудуться".

Спостерігачів з РФ на них не буде, заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

"Вибори — внутрішня справа українців, і щось можна буде говорити після того, як вони відбудуться. Я залишив би без коментарів питання про те, чи можливе визнання нелегітимними підсумків виборів (президента України. — Ред.). Це теж залежатиме від того, як відбудуться вибори. Ми ж не можемо говорити про це, якщо вибори ще не відбулися", — сказав Пєсков.

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Він нагадав, що російських спостерігачів на виборах не буде.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Deita

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фракція ЛДПР Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми РФ проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Ініціатива викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

  • Раніше депутат Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито має всі підстави не визнавати законність виборів в Україні. Приводом для цього, за його словами, є відсутність можливості проголосувати у жителів окупованих його ж країною Криму і Донбасу.

  • Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні.

  • Згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, швидше за все, відбудуться у два тури — 31 березня і 21 квітня. Наразі ж лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський.

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Особи
Дмитро ПєсковВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
РосіяМосква
Теги
Выборы Президентавибори в Україні
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Петров Игорь
Петров Игорь
...вот так ,наспех и не могу вспомнить ждали ли набутылочники что либо более вожделенно, чем выборы президента Украины?..например-свои выборы...дикий народ,в провинции всегда интересно, что там в метрополии...а нам их признание...до того места бабушки, которого нет у дедушки
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да всем пох признает чтото вата или нет.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Їм вірити - себе обманювати.
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