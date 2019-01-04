Вибори президента України: Порошенко виступив із заявою

Україна на президентських виборах у 2019 році має підтвердити зрілість демократичної системи.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. "Висока якість виборчого процесу — візитна картка нової України. У 2014 році ми разом встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. Закликаю всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом", — звернувся глава держави.

Також він зажадав забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

Вибори в Україні Facebook Петра Порошенка

"Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур і змагальності виборчого процесу, а також стримувальним фактором проти зовнішнього втручання. Маємо спільно захистити українські вибори від гібридних викликів!" — наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня 2018 року.

Згідно із законодавством, виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.