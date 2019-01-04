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Вибори президента України: Порошенко виступив із заявою

2.1тЧитати матеріал російською

Україна на президентських виборах у 2019 році має підтвердити зрілість демократичної системи.

Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook. "Висока якість виборчого процесу — візитна картка нової України. У 2014 році ми разом встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. Закликаю всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом", — звернувся глава держави.

Також він зажадав забезпечити належне спостереження за президентською кампанією з боку всіх визнаних міжнародних організацій.

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Вибори в Україні

Вибори в Україні

Facebook Петра Порошенка

"Переконаний, що міжнародне спостереження за виборчими перегонами є нашою додатковою гарантією чистоти демократичних процедур і змагальності виборчого процесу, а також стримувальним фактором проти зовнішнього втручання. Маємо спільно захистити українські вибори від гібридних викликів!" — наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня 2018 року.

Згідно із законодавством, виборча кампанія триватиме 90 днів. Вибори відбудуться 31 березня 2019 року.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Филянов Андрей
Филянов Андрей
Если бы выборы были честные их бы уже давно отменили. (слуга народа, часть 2)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Административный ресурс нарисует такие цифры, которые нужны его хозяину. В коррумпированной стране по другому не бывает.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Бешенство Ватки, на бандрiвщинi никогда не будет президента, будет главарь, вор или убийца. Отбросы общества, искажающие свою историю, не могут решать по другому.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Яворский Сергей, никто никогда и не утверждал, что в Ватостане будет по другому. ;)
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