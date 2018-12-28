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Вибори президента України: Порошенко майже наздогнав Тимошенко у рейтингу

120.8тЧитати матеріал російською

Чинний президент України Петро Порошенко наздоганяє лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у рейтингу передвиборчих симпатій українців. Більше того, його показники в ньому ростуть найстрімкіше.

Так, Порошенко отримав би у першому турі виборів президента 13,8% від тих, хто голосуватиме, а Тимошенко — 16%. Про це свідчать підсумки опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Далі зі значним відривом іде шоумен Володимир Зеленський із результатом у 8,8%. Що стосується кандидата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка, то за нього готові віддати голоси 8,4% респондентів, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 6,9%, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — 6,8 %.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
Вибори президента України: Порошенко назвав точну дату проведення

В ході дослідження було опитано 2017 респондентів в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування відбувалося з 19 по 25 грудня.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • згідно з результатами опитування, проведеного з 12 по 21 грудня соціологічним центром імені Михайла Драгоманова, наступним президентом України стане або чинний глава держави Петро Порошенко, або лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

  • Чинний президент увійшов до списку найбільш підтримуваних кандидатів на виборах 2019 року згідно з листопадовим опитуванням центру імені Михайла Драгоманова.

  • Нагадаємо, згідно з підсумками опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова за серпень, рівень підтримки Порошенка тоді становив 7,9%.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Петро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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ivanov vlad
ivanov vlad
Хотите мир в Украине? - Тогда гАласуйте за ТыМошенницу!!! Она обеспечит мир в Украине. Русский!!. И очень быстро. Баба Яга Батькивщины быстро пригласит русского лешего хуйла править в страну дураков. Дураки - галасуйте за ТыМошенницу!!!
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Гавриленко Світлана
Гавриленко Світлана
Порошенко наздогнав Тимошенко... Це просто смішно... Сподіваюсь більшість українців свідомо дивляться на політичну ситуацію в нашій країні і давно вже визначилися, кому бути наступним президентом України! Юліє Володимирівно, надія тільки на Вас!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Все КТО срет здесь за кремлевскую прокладку Йулю - пригожинские обсосы... Их сразу ебалом об асфальт !
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