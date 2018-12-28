Вибори президента України: Порошенко майже наздогнав Тимошенко у рейтингу

Чинний президент України Петро Порошенко наздоганяє лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у рейтингу передвиборчих симпатій українців. Більше того, його показники в ньому ростуть найстрімкіше.

Так, Порошенко отримав би у першому турі виборів президента 13,8% від тих, хто голосуватиме, а Тимошенко — 16%. Про це свідчать підсумки опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Далі зі значним відривом іде шоумен Володимир Зеленський із результатом у 8,8%. Що стосується кандидата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка, то за нього готові віддати голоси 8,4% респондентів, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 6,9%, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — 6,8 %.

Петро Порошенко

В ході дослідження було опитано 2017 респондентів в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування відбувалося з 19 по 25 грудня.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL,