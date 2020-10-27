Вибори президента США 2020: п'ять ключових тем виборчих перегонів

У США у вівторок, 3 листопада, пройдуть вибори президента. Республіканську партію представляє чинний президент Дональд Трамп, Демократичну – колишній віце-президент і сенатор Джо Байден.

Волевиявлення американських громадян багато в чому залежитиме від їхнього ставлення до п'яти основних питань нинішньої виборчої кампанії. Це, зокрема, пандемія коронавірусу, відновлення економіки, охорона здоров'я, аборти, а також расова дискримінація. Детальніше читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

COVID-19

Станом на 27 жовтня в США загальне число тих, що заразилися COVID-19, перевищило 8,7 мільйона, померли понад 226 тисяч. Безробіття в країні побило рекорд з часів Великої депресії.

У таких обставинах суспільство США виявилося розколотим питанням про те, чи успішними є дії президента Дональда Трампа в боротьбі з коронавірусом. Консерватори вважають, що Трамп значно пом'якшив ситуацію, а ліберали стверджують, що карантинні обмеження потрібно було ввести раніше і зробити їх більш суворими, що дозволило б зберегти тисячі життів.

Відновлення економіки після пандемії

Призупинення роботи підприємств, закриття магазинів, готелів та ресторанів, зниження споживчих витрат призвели до падіння економіки США більш ніж на 30%.

І якщо протягом перших трьох років свого президентства Трамп не раз акцентував увагу на підйомі економіки під його керівництвом, зараз лідер країни прагне переконати виборців, що він знову зможе домогтися фінансового росту.

Його суперник на виборах від Демократичної партії Джо Байден, у свою чергу, обіцяє програму "Відбудуємо знову і зробимо краще" з вигідними для робочого і середнього класу умовами.

У США 3 листопада пройдуть вибори президента eer.ru

Расова дискримінація

Президент Трамп заявляв, що саме гасло руху на захист прав афроамериканців Black Lives Matter ("Життя чорношкірих мають значення") є символом ненависті. Він також обіцяє відновити порядок на вулицях США. На думку політологів, така позиція допомагає Трампу отримати додаткові симпатії в його традиційних виборців.

Прихильники кандидата в президенти Джо Байдена, в свою чергу, вважають, що Трамп лише підливає масла у вогонь, – замість того, щоб сприяти примиренню сторін конфлікту.

Охорона здоров'я

Тема охорони здоров'я стала однією з провідних в нинішніх президентських перегонах в США – після того, як президент Трамп на посаду судді Верховного суду подав кандидатуру релігійної католички і противниці абортів Емі Коні Барретт.

Після виборів Верховний суд США має вирішити долю закону про доступне медичне обслуговування Obamacare, прийнятого під час президента Барака Обами. Трамп намагається скасувати цей закон протягом всього свого президентства. Барретт, яку 26 жовтня було призначено членом Верховного суду, не раз виступала з критикою Obamacare.

Аборти

Тема абортів, на думку політологів, здатна стати ключовою у виборчій компанії в США. Так, президент Трамп відомий як переконаний противник абортів: він є першим президентом США, який взяв участь в акції March for Life.

У свою чергу в Демократичній партії, яку представляє конкурент Трампа Джо Байден, присутній серйозний рух прихильників легальних абортів. У разі перемоги Байдена на виборах вони очікують, що він може номінувати до Верховного суду суддю, що розділяє їхні переконання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як проходять вибори в США, хто може брати участь у голосуванні та як визначається переможець. Трамп у разі перемоги може побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі: до початку другого терміну йому буде 74 роки. Якщо ж президентом буде обраний Байден, з першого дня президентства він стане найстарішим президентом (на першому терміні) в історії США – на момент інавгурації йому буде 78 років.