Вибори президента США 2020: хто бере участь та як визначається переможець

Вибори президента США 2020 року призначено на вівторок, 3 листопада. Від Республіканської партії основним кандидатом є чинний президент Дональд Трамп, від Демократичної – колишній віцепрезидент і сенатор Джо Байден.

OBOZREVATEL розповідає, як працює виборчий процес у цій країні, хто може брати участь у голосуванні та як визначається переможець.

Вимоги до кандидатів

Згідно з Другою статтею Конституції США, кандидат у президенти США повинен бути громадянином США за народженням, не молодшим 35 років і проживати на території країни не менше 15 років. Зазвичай кандидати висуваються від однієї з політичних партій в ході праймеріз.

Обом кандидатам за 70. Трамп у разі перемоги може побити рекорд Рональда Рейгана за віком перебування при владі: до початку другого терміну йому буде 74 роки. Якщо ж президентом буде обраний Байден, з першого дня президентства він стане найстарішим президентом (на першому терміні) в історії США – на момент інавгурації йому буде 78 років.

Кандидати в президенти США зазвичай висуваються від однієї з політичних партій в ході праймеріз Pixabay

Хто бере участь у виборах

На відміну від політичних систем багатьох країн, у США домінують тільки дві партії – Республіканська і Демократична, і обраний президент завжди представляє одну з них.

Республіканська партія (Grand Old Party, GOP) – консервативна, останніми роками виступає за скорочення податків, право на носіння зброї та посилення обмежень на імміграцію. Її кандидат на виборах 2020 року – чинний президент Дональд Трамп. Раніше президентами від республіканців ставали, зокрема, Джордж Буш, Рональд Рейган і Річард Ніксон.

Дональд Трамп представляє Республіканську партію США Pixabay

Демократична партія – ліберальна, що займає соціально-ліберальні й прогресивні позиції щодо цивільних прав, імміграції, зміни клімату. Демократи підтримують збільшення соціальних витрат, підвищення податків тощо. Їхній кандидат – Джо Байден, який був віцепрезидентом під час президентства Барака Обами. Серед колишніх президентів-демократів – Джон Кеннеді, Білл Клінтон, Барак Обама.

Якщо демократичну партію в основному підтримують у міських районах США, то республіканці мають сильні позиції в американській провінції.

Джо Байден – кандидат від Демократичної партії

Як обирають переможця

Вибори президента в США не завжди виграє кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів на національному рівні. Так, вирішальними є голоси колегій вибірників, які представляє кожен штат. Усього в колегії 538 місць, тому переможцем стає кандидат, який набрав 270 і більше голосів вибірників.

У 2016 році Хілларі Клінтон набрала майже на 3 мільйони голосів більше, ніж Трамп, отримавши більшість голосів у таких штатах, як Нью-Йорк і Каліфорнія. Однак її конкурент Трамп переміг у колегії вибірників з перевагою в 304 голоси проти 227, бо виграв вибори в кількох ключових штатах. Фактично це означає, що голосування відбувається не на загальнонаціональному рівні, а на рівні штатів.

Вибори президента в США не завжди виграє той, хто набрав найбільшу кількість голосів на національному рівні

Хто може голосувати на виборах президента США

Право голосу мають громадяни США старше 18 років. У багатьох штатах від виборців перед голосуванням вимагають надати документ, що посвідчує особу.

Крім того, у деяких штатах втрачають право голосу ув'язнені – у момент, коли суд визнає їх винними, але після відбуття покарання знову здобувають це право.

У США, щоб проголосувати, можна не йти на вибори, а скористатися поштовим бюлетенем. Водночас у багатьох штатах необхідно вказати причину, через яку людина не може особисто голосувати в день виборів.

На виборах президента громадяни США також будуть обирати нових членів до Конгресу Pixabay

Вибори до Конгресу

Обираючи президента, громадяни США також будуть обирати нових членів до Конгресу – законодавчий орган, що складається з двох палат: Палати представників і Сенату. 2020 року на вибори виставлено всі 435 місць у Палаті представників і 33 місця в Сенаті.

Наразі демократи мають більшість у Палаті представників, і якщо їм вдасться отримати більшість в обох палатах, вони зможуть заблокувати або відкласти практично будь-яке рішення Трампа, якщо його буде переобрано на другий термін.

Коли будуть відомі результати виборів президента США

На підрахунок голосів виборців може піти кілька днів, але, як правило, попередній результат відомий вже вранці наступного дня. 2020 року, можливо, результатів доведеться чекати довше, оскільки передбачається, що через пандемію коронавірусу зросте кількість відправлених поштою бюлетенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп під час дебатів дорікнув Байдену через Україну.