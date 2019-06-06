Вибори опинилися під загрозою: сплив ексклюзивний документ з АП

Адміністрація президента України Володимира Зеленського в зв'язку з достроковими виборами до Верховної Ради поросила у спікера парламенту Андрія Парубія списки членів коаліції з "БПП" і "Народного фронту".

Про це написав у Facebook політолог і телеведучий Тарас Березовець, опублікувавши підтверджуючий документ, підписаний главою АП Андрієм Богданом. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що лист було направлено до Верховної Ради через два тижні після підписання указу про її розпуск. Політолог вважає, що таким чином представники АП "намагаються послатися на рішення Конституційного Суду, ухвалене в 2008 році" і сподіваються на перемогу у цій справі.

Facebook Тараса Березовця

Facebook Тараса Березовця

"Але є проблема. Адже крім цього, було рішення КС від 6 квітня 2010 року, яка визначило, що до коаліції можуть входити як фракції, так і окремі депутати", – зазначив Березовець.

Політолог розповів із посиланням на джерело в КСУ, що більшість суддів схиляються саме до логіки останнього рішення. "Таким чином, дострокові вибори можуть бути визнані неконституційними", – резюмував Березовець.

Вибори опинилися під загрозою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

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